“El conflicto está a las puertas”: secretario general de la OTAN advierte que aliados europeos podrían ser el próximo objetivo de Rusia

Este jueves, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, advirtió que Europa podría ser el “próximo objetivo” de Rusia si el Kremlin triunfa en Ucrania.

“El conflicto está a las puertas”, declaró Rutte en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich en Berlín. “Y lo que se interpone entre lo que les está sucediendo y lo que podría sucedernos a nosotros, solo la OTAN”, señaló.

Para luego afirmar que “Rusia ya está intensificando su campaña encubierta contra nuestras sociedades”, “Debemos estar preparados para la magnitud de la guerra que sufrieron nuestros abuelos o bisabuelos”, apuntó el jefe de la alianza militar occidental.

Sin embargo, añadió que si la OTAN “cumple nuestros compromisos, esta es una tragedia que podemos prevenir”. Para luego advertir que “Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN dentro de cinco años”.

I delivered a clear message in my speech in Berlin hosted by @MunSecConf:



Allied defence spending and production must rise rapidly.



Our armed forces must have what they need to keep us safe.



And Ukraine must have what it needs to defend itself.



The time for action is now. pic.twitter.com/MFioSZYcJ6 — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 11, 2025

El secretario general de la OTAN señaló que ante esto apoyar a Ucrania es una garantía para la seguridad europea. “Imagínense si Putin se saliera con la suya: Ucrania bajo la bota de la ocupación rusa, sus fuerzas presionando contra una frontera más larga con la OTAN y el riesgo significativamente mayor de un ataque armado contra nosotros”.

Como detalló la BBC, la advertencia de Rutte se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que se inició en febrero de 2022.

Y aunque a principios de este mes el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su país no tenía previsto entrar en guerra con Europa, también dejó en claro que estaba listo “ahora mismo” si desde tal continente iniciaban un conflicto armado.

Una garantía similar a la que su gobierno dio en 2022, antes de que 200 mil soldados rusos cruzaran la frontera e invadieran Ucrania.

La postura estadounidense frente a la OTAN y Europa

El discurso de Rutte se conoce poco después que en EE.UU. el legislador republicano Thomas Massie presentara un proyecto de ley ante el Congreso que exige la retirada de su país de la OTAN, describiendo la alianza como “una reliquia de la Guerra Fría”.

Massie argumentó que el dinero enviado a la organización mejor se invirtiera “en la defensa de nuestro propio país”.

El presidente Trump, por su parte, también ha criticado durante mucho tiempo a los miembros de la OTAN por lo que considera un gasto de defensa insuficiente, intensificando su retórica esta semana, reprendiendo duramente a los gobiernos europeos por sus posturas políticas y económicas.

“La mayoría de las naciones europeas se están desmoronando”, declaró Trump el martes, acusando a los líderes de Europa de debilitar a sus países mediante decisiones comerciales, prácticas migratorias y lo que llamó “corrección política”.

Para luego finalizar asegurando que: “Llega un punto en el que realmente no se puede corregir. Y nos estamos acercando a ese punto”.