El Congreso de Perú vota una moción de censura contra el presidente Jerí por la represión de la protesta en Lima

El Congreso de Perú someterá a votación una moción de censura contra el presidente del país, José Jerí, apenas días después de su nombramiento, por la represión policial durante la movilización de este miércoles que dejó como saldo la muerte de un manifestante de 32 años y decenas de heridos.

Diputados de la Bancada Socialista presentaron una petición que incluye además a la mesa directiva del Congreso, tras aunar las 20 firmas requeridas por la cámara antes de ser admitida a debate.

Los firmantes consideran que el mandatario “ha perdido toda legitimidad del parlamento y refuerza la percepción de que los partidos políticos actúan en función de sus intereses particulares y no del bienestar de la Nación”, según el escrito al que tuvo acceso el diario La República.

De prosperar la moción, Jerí debería dejar inmediatamente la jefatura del Estado y la presidencia del Congreso, cuyos miembros tendrían que elegir a una nueva mesa directiva con un nuevo líder que se pondría al frente del país de forma interina.

A este proyecto se suma la demanda que va a presentar Juntos por el Perú-Voces del Pueblo contra el actual mandatario, por lo que consideran “una obligación moral” en palabras de uno de sus diputados, Guillermo Bermejo, quien señaló que va a coordinarla con otros grupos de parlamentarios.

El anuncio llega después de que la acción de la policía local durante la manifestación de este jueves en Lima haya terminado con un fallecido y decenas de heridos. La víctima, un hombre de 32 años identificado como Eduardo Ruiz, murió a causa del disparo de un agente.

Así lo confirmó el comandante de la Policía Nacional, Óscar Arriola, en una rueda de prensa de la que fueron parte el diario La República y la emisora RPP. En esta, Arriola detalló que el oficial Luis Magallanes, autor del tiro que acabó con la vida de Ruiz, se encuentra en el Hospital de la Policía con politraumatismo y ya cuenta con una orden de detención.

“Las investigaciones (estarán) a cargo del jefe de la División de Homicidios y por supuesto que en la brevedad posible, luego de estos actos de investigación urgentes, con el fiscal, que debe ser un fiscal penal común, porque estos son hechos totalmente aislados del planeamiento”, aseguró Arriola.

Esto antes de confirmar la detención de un segundo agente que, “en la confusión, efectúa disparos y al ver que está una persona herida, sale en dirección de (el otro efectivo, Luis) Magallanes”.

El comandante anunció además que fueron removidos de sus cargos los generales responsables directos de los operativos durante la protesta, en lo que catalogó como un intento por “garantizar la transparencia y la imparcialidad” de las investigaciones.

Por su parte, el presidente Jerí reiteró que “es muy lamentable lo que pasó con Eduardo (Ruiz)” si bien ha descartado renunciar al cargo alegando que “(su) responsabilidad es mantener la estabilidad del país”.

La Defensoría del Pueblo elevó este jueves a 120 los heridos, 32 de ellos civiles -tres menores de edad-y 88 agentes de la policía, en una manifestación contra el gobierno y el Congreso por la corrupción y la inseguridad en el país.

Movilizaciones que fueron convocadas apenas unos días después del ascenso de Jerí a la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte por parte del parlamento por una “incapacidad moral permanente” para abordar la crisis que enfrenta Perú.