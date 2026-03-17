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    El Ejército de Estados Unidos cifra en “más de 7.000” los objetivos alcanzados en Irán

    Los ataques han dejado ya más de 1.200 víctimas mortales, según Teherán.

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 7 de marzo de 2026, muestra columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este lunes haber alcanzado “más de 7.000” objetivos en Irán y “dañado o destruido” más de un centenar de buques iraníes desde el inicio de su ofensiva conjunta con Israel lanzada por sorpresa el 28 de febrero contra el país centroasiático, donde ha dejado ya más de 1.200 víctimas mortales, según Teherán, o más de 3.000, según la ONG Human Rights Activists in Iran.

    “Las fuerzas del CENTCOM (el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses) están atacando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando las ubicaciones que representan una amenaza inminente”, ha defendido el órgano militar estadounidense destinado a Oriente Próximo en un comunicado.

    En el mismo, cifra en “más de 7.000” los objetivos alcanzados y en “más de 100” los buques iraníes “dañados o destruidos” en el marco de una ofensiva en la que el Ejército estadounidense contabiliza “más de 6.500” vuelos de combate.

    Entre los objetivos estarían, según el texto, “centros de comando y control”, “edificios del cuartel general” y “sitios de inteligencia” de la Guardia Revolucionaria iraní, sistemas de defensa antiaérea y antibuque, “sitios de misiles balísticos, buques y submarinos de la armada”, “capacidades de comunicación militar” y lugares de “fabricación de misiles balísticos y drones”, así como “infraestructuras militares de apoyo”.

    Asimismo, el CENTCOM ha destacado el uso de un arsenal de activos que incluyen aviones bombarderos como los B-1, B-2 y B-52, los recientemente lanzados drones LUCAS o los cazas F-15, F-16 y F-18, además de portaaeronaves y submarinos de propulsión nuclear, destructores con misiles guiados y sistemas terrestres de artillería de cohetes.

    Más sobre:Estados UnidosIránAtaques

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