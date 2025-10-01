El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

La Global Sumud Flotilla aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza. Foto: Archivo

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia.

“Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos”, ha advertido el Ejército en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia a la flotilla, a la que ha pedido que “cambie el rumbo”.

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí ha difundido el mensaje de advertencia a través de sus redes sociales y ha asegurado que el único propósito de la flotilla “es la provocación”, ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios.

En respuesta, un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con otro mensaje, subrayando que está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.

HIGH ALERT — OCTOBER 1ST - 21:34 GMT+3

Our vessels are being illegaly Intercepted.



Cameras are offline and vessels have been boarded by military personnel. We are actively working to confirm the safety and status of all participants on board.#GSFUpdat… https://t.co/gdBc7qNWHZ — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 1, 2025

En los últimos minutos las embarcaciones de la flotilla -que también ha publicado en sus redes el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército israelí- han sufrido interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía se ha ido a negro reiteradas veces.