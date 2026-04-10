El fallido plan de Nicolás Maduro para comprar misiles balísticos al régimen de Irán

El depuesto presidente Nicolás Maduro había intentado en 2020 comprar misiles balísticos al régimen de Irán a través del Ministerio de Defensa venezolano, según informó este jueves el medio estadounidense Politico.

La iniciativa incluyó la asignación de más de US$ 400 millones para concretar la adquisición de misiles iraníes que tenían un rango de acción con el que podrían haber sido usados para atacar a Estados Unidos, de acuerdo a dos personas familiarizadas con los documentos administrativos internos que autorizaban la transacción.

Como informó el diario digital, durante el primer mandato de Donald Trump circularon rumores en Washington sobre conversaciones entre Irán y Venezuela, acerca de misiles balísticos capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Según declaró Elliott Abrams, el entonces representante especial de EE.UU. para Irán y Venezuela, Caracas desistió de esas gestiones bajo la presión de la Casa Blanca y, finalmente, no recibió ningún sistema de proyectiles de este tipo por parte de Teherán.

Sin embargo, un memorando del Ministerio de Defensa venezolano del 17 de enero de 2020, descrito en detalle a Politico por sus informantes -que pidieron anonimato-, reveló que las negociaciones sobre la venta de las armas de Irán a Venezuela fueron extensas y avanzaron más de lo que se había informado con anterioridad.

La circular ministerial, que detallaba el funcionamiento de la transacción -considerada una potencial amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.- fue aprobada por el entonces ministro de Defensa del país, el recientemente sustituido Vladimir Padrino López.

MINISTERIO DE DEFENSA DE VENEZUELA

Esta revelación proporciona evidencia tangible de que Venezuela tomó medidas para adquirir un sistema de misiles balísticos, especificando además cómo el Gobierno de Maduro planeaba canalizar fondos a través de empresas estatales para concretar la compra y la forma en que el sistema sería operado desde plataformas instaladas en buques de la armada venezolana .

Y aunque hasta ahora no está claro que Caracas hubiera concretado la compra, dado el alto riesgo de enemistarse con Estados Unidos y la dificultad de conseguir fondos en la maltrecha economía venezolana, en agosto de 2020 el jefe de Estado abordó el tema en una transmisión pública.

En ese momento, Maduro señaló que la compra de misiles no formaba parte de sus planes, aunque la mencionó como una posibilidad, diciendo que “no se nos había ocurrido”, pero que era “una buena idea”.

Abrams afirmó que la administración Trump estaba al tanto de las conversaciones que se mantenían entre Caracas y Teherán en ese momento sobre la adquisición de un sistema de misiles balísticos.

Sin embargo, el país norteamericano dejó claro que eso no era aceptable y, finalmente, los esfuerzos de Venezuela cesaron, añadió el exrepresentante, indicando que desconocía la existencia del documento que detallaba dicho plan de compra.

De acuerdo a Politico, Venezuela e Irán han mantenido estrechas relaciones durante décadas, gracias a la cooperación entre ambos a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

GOBIERNO DE VENEZUELA

Solo en las dos últimas décadas sus relaciones bilaterales se convirtieron en motivo de preocupación, después de que falleciera el líder populista de izquierda venezolano, Hugo Chávez, quien impulsó el fortalecimiento de los lazos con los adversarios de EE.UU.

Bajo su mandato y el de su sucesor, Maduro, ambos países firmaron decenas de acuerdos de cooperación y se defendieron mutuamente de las críticas y sanciones estadounidenses.

Estos vínculos generaron la atención de los diferentes gobiernos de que llegaron a la Casa Blanca en años recientes, por sus posibles implicaciones en materia de seguridad, ya que Irán había proporcionado a Venezuela equipo militar, incluidos sistemas de drones.

Y aunque no hay indicios de que la Administración Trump tuviera en cuenta la influencia de Teherán en Caracas cuando capturó a Maduro en enero, desde entonces funcionarios de Washington han justificado en parte el derrocamiento del líder chavista por su relación con el régimen iraní.