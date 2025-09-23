SUSCRÍBETE
Mundo

El Gobierno palestino habla de “paso histórico hacia la paz” tras los últimos reconocimientos a Palestina

El presidente de la Autoridad Palestina ha destacado que estos pasos son una medida “importante y necesaria” para lograr una paz “justa y duradera” en la región.

Por 
Europa Press
Mahmud Abbas.

El Gobierno palestino ha hablado este martes de “paso histórico hacia la paz” tras la última oleada de reconocimientos internacionales del Estado de Palestina, entre ellos los de Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y Andorra, que ha descrito como una postura “de principios” y en línea con el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

Estos reconocimientos representan una contribución importante al avance de los esfuerzos de paz y a la materialización de la solución de dos Estados”, ha dicho el Ministerio de Exteriores palestino, que ha mostrado su “profunda gratitud” a estos países y ha reafirmado su voluntad de “reforzar y expandir las relaciones bilaterales” y “profundizar la coordinación en todos los campos”.

Asimismo, ha reiterado su llamamiento a los países que aún no han reconocido a Palestina que “den este paso de principios como un medio para salvaguardar la solución de dos Estados”, al tiempo que les ha pedido “jugar un papel activo en los esfuerzos internacionales para lograr el fin inmediato de la guerra genocida, proteger a los civiles y lanzar un proceso político creíble que ponga fin a la ocupación”.

“Estos esfuerzos son esenciales para permitir al pueblo palestino ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación”, ha explicado en un comunicado en su cuenta en la red social X, en el que ha insistido en que ello “allanaría el camino a una seguridad, estabilidad y prosperidad para todos los Estados y pueblos de la región” de Oriente Próximo.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha trasladado mensajes personalizados a cada uno de los últimos países que han dado este paso, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York, sumándose así a Francia y San Marino, que también lo hicieron el lunes, y a Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal, que dieron el paso durante la jornada del domingo.

Así, Abbas ha destacado que estos pasos son una medida “importante y necesaria” para lograr una paz “justa y duradera” en la región, al tiempo que ha hecho hincapié en que “la prioridad a día de hoy es un alto el fuego (en Gaza), la entrada de ayuda, la liberación de todos los rehenes y prisioneros, una retirada total israelí de la Franja y que el Estado de Palestina asuma sus responsabilidades, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

