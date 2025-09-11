SUSCRÍBETE
Mundo

El Kremlin no ve “nada nuevo” en las críticas de Polonia tras la entrada de drones

“Esta retórica es típica de casi todas las capitales europeas últimamente”, afirmó el principal portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

Por 
Europa Press

El Kremlin ha restado importancia a las críticas vertidas desde Polonia y otras capitales europeas a raíz de la incursión de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco, ya que considera que “no hay nada nuevo” en estos mensajes.

“Esta retórica es típica de casi todas las capitales europeas últimamente”, ha afirmado este jueves el principal portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha apuntado que “no hay nada que añadir” a la versión del incidente ofrecida la víspera por el Ministerio de Defensa, informa la agencia Interfax.

El Ministerio aseguró que ni incluyó ningún objetivo en territorio polaco dentro de la ola de ataques a gran escala que lanzó contra Ucrania el miércoles de madrugada, pese a que Varsovia ha dado por seguro que la incursión no fue fortuita sino deliberada.

El Gobierno polaco también ha expresado su preocupación por las maniobras militares que arrancan esta semana en Bielorrusia con participación de efectivos de Rusia, hasta el punto de que ha cerrado la frontera por completo. Peskov ha afirmado que se trata de unos ejercicios “planificados” y que “no van contra nadie”.

Relaciones con Trump

Todo ello con la guerra de Ucrania como telón de fondo y sin que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dé muestras de querer reunirse a corto plazo con su homólogo Volodimir Zelenski, pese a los esfuerzos emprendidos desde Washington por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El portavoz del Kremlin ha aclarado que Washington y Moscú no han pactado una nueva conversación telefónica entre Putin y Trump, aunque no lo ha descartado, ya que “si es necesaria” se puede cerrar “muy rápidamente”.

