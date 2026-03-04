El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

Un sistema de lanzamiento de misiles Patriot en una base militar turca en Gaziantep, Turquía, el 5 de febrero de 2013. Foto: Archivo

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha contactado este miércoles con su homólogo de Irán, Abbas Aragchi, tras la intercepción de un misil balístico iraní que fue neutralizado por los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN en la provincia de Hatay.

Según adelanta la cadena turca NTV, Fidan transmitió la reacción de Turquía respecto al proyectil balístico lanzado desde Irán y que se dirigía al espacio aéreo turco.

En este intercambio, Ankara ha expresado la necesidad de evitar “cualquier paso que pueda provocar la expansión del conflicto”. Turquía ha sido uno de los actores más activos en la región para evitar una escalada de las tensiones, ofreciéndose para albergar conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, unos contactos que descarrilaron con la ofensiva lanzada a gran escala contra Teherán.

Turquía han anunciado este miércoles el derribo por parte de baterías antiaéreas de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán, en el primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

El Ministerio de Defensa turco ha indicado que el misil fue “neutralizado” por “elementos del sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, antes de confirmar el impacto en Dortyol, en la provincia de Hatay, de una de las municiones usadas para derribar el proyectil.