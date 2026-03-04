SUSCRÍBETE
    Mundo

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    Así lo dio a conocer el ministerio de Defensa de ese país que señaló que el misil “fue atacado a tiempo y neutralizada por los elementos de defensa aérea y de misiles de la Alianza Atlántica”, desplegados en el Mediterráneo Oriental”.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Un sistema de lanzamiento de misiles Patriot en una base militar turca en Gaziantep, Turquía, el 5 de febrero de 2013. Foto: Archivo

    El Ministerio de Defensa Nacional de Turquía anunció el miércoles que los recursos de defensa aérea y de misiles de la OTAN en el Mediterráneo Oriental interceptaron un misil balístico iraní que fue detectado dirigiéndose hacia el espacio aéreo turco después de ser disparado desde Irán y cruzar el espacio aéreo iraquí y sirio.

    “Una munición balística disparada desde Irán, que fue detectada dirigiéndose hacia el espacio aéreo turco después de cruzar el espacio aéreo iraquí y sirio, fue atacada a tiempo y neutralizada por los elementos de defensa aérea y de misiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental”, dijo el ministerio en un comunicado fechado el 4 de marzo, citado por el medio Turkiye Today.

    Los restos de la munición interceptora cayeron en el distrito de Dortyol de la provincia de Hatay después de que la amenaza fuera destruida en el aire.

    Se confirmó que los restos pertenecían al interceptor de defensa aérea, no al misil que se aproximaba. No se reportaron víctimas ni heridos.

    El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habla durante una declaración conjunta a los medios en Bagdad, Irak, el 22 de abril de 2024. Foto: Reuters AHMAD AL-RUBAYE

    La base aérea de Incirlik está controlada y dirigida por el ejército turco a pesar de albergar tropas estadounidenses.

    Estados Unidos tiene más de 1.000 efectivos militares en Incirlik, según informes de los medios de comunicación.

    El Ministerio afirmó que la determinación y la capacidad de Turquía para garantizar la seguridad de su país y sus ciudadanos estaban al más alto nivel.

    “Turquía apoya la estabilidad y la paz regionales y es capaz de garantizar la seguridad de su territorio y sus ciudadanos independientemente de dónde se origine una amenaza”, afirma el comunicado.

    “Toda medida necesaria para la defensa de nuestro territorio y espacio aéreo se tomará con determinación y sin vacilación. Recordamos a todas las partes que nos reservamos el derecho a responder a cualquier acto hostil contra nuestro país”, añadió el ministerio.

    Turquía advirtió a todas las partes que no tomen medidas que puedan causar que el conflicto se extienda aún más en la región, y afirmó que continuará las consultas con la OTAN y otros aliados a este respecto.

    Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán el 28 de febrero.

