El Papa sugiere posibles bendiciones para las uniones entre personas del mismo sexo

El Papa Francisco ha sugerido que podría haber formas de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, respondiendo a cinco cardenales conservadores que lo desafiaron a afirmar las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad antes de una gran reunión donde los católicos LGBTQ+ están en la agenda.

El Vaticano publicó el lunes una carta que Francisco escribió a los cardenales el 11 de julio después de recibir una lista de cinco preguntas, o “dubia”, de ellos un día antes. En él, Francisco sugiere que tales bendiciones podrían estudiarse si no se confundiera la bendición con el matrimonio sacramental.

El Vaticano sostiene que el matrimonio es una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. Como resultado, desde hace mucho tiempo se opone al matrimonio homosexual. Pero incluso Francisco ha expresado su apoyo a leyes civiles que extienden los beneficios legales a los cónyuges del mismo sexo, y sacerdotes católicos en algunas partes de Europa han estado bendiciendo las uniones entre personas del mismo sexo sin la censura del Vaticano.

La respuesta de Francisco a los cardenales, sin embargo, marca un cambio con respecto a la actual posición oficial del Vaticano. En una nota explicativa de 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo rotundamente que la iglesia no podía bendecir las uniones homosexuales porque “Dios no puede bendecir el pecado”.

En su nueva carta, Francisco reiteró que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero respondiendo a la pregunta de los cardenales sobre las uniones y bendiciones homosexuales, dijo que la “caridad pastoral” requiere paciencia y comprensión y que, de todos modos, los sacerdotes no pueden convertirse en jueces “que sólo niegan, rechazan y excluyen”.

“Por esta razón, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si existen formas de bendición, solicitadas por una o más personas, que no transmitan una concepción errónea del matrimonio”, escribió. “Porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de ayuda a Dios, una súplica para poder vivir mejor, una confianza en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor”.

Señaló que hay situaciones que objetivamente “no son moralmente aceptables”. Pero dijo que la misma “caridad pastoral” requiere que las personas sean tratadas como pecadores que tal vez no sean totalmente culpables de sus situaciones.

Francisco añadió que no hay necesidad de que las diócesis o las conferencias episcopales conviertan esa caridad pastoral en normas o protocolos fijos, y dijo que el tema podría abordarse caso por caso “porque la vida de la Iglesia discurre por canales más allá de las normas”.

Los cinco cardenales, todos ellos prelados conservadores de Europa, Asia, África y América, habían desafiado a Francisco a afirmar en su carta las enseñanzas de la Iglesia sobre los homosexuales, la ordenación de mujeres, la autoridad del Papa y otras cuestiones.

Publicaron el material dos días antes del inicio de un importante sínodo o reunión de tres semanas de duración en el Vaticano en el que los católicos LGBTQ+ y su lugar en la iglesia están en la agenda.

Los firmantes fueron algunos de los críticos más acérrimos de Francisco, todos ellos retirados y pertenecientes a la generación más doctrinaria de cardenales nombrados por San Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI.

Se trataba de los cardenales Walter Brandmueller de Alemania, ex historiador del Vaticano; Raymond Burke, de Estados Unidos, a quien Francisco destituyó como presidente de la Corte Suprema del Vaticano; Juan Sandoval de México, arzobispo retirado de Guadalajara, Robert Sarah de Guinea, jefe retirado de la oficina de liturgia del Vaticano, y Joseph Zen, arzobispo retirado de Hong Kong.

Brandmueller y Burke estuvieron entre los cuatro firmantes de una ronda anterior de “dubia” a Francisco en 2016, luego de su controvertida apertura a permitir que las parejas divorciadas y casadas nuevamente civilmente recibieran la Comunión. Entonces, a los cardenales les preocupaba que la posición de Francisco violara la enseñanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Francisco nunca respondió a sus preguntas y dos de sus cosignatarios murieron posteriormente.

Francisco respondió esta vez. Los cardenales no publicaron su respuesta, pero aparentemente la encontraron tan insatisfactoria que reformularon sus cinco preguntas, se las presentaron nuevamente y le pidieron que simplemente respondiera con un sí o un no. Cuando no lo hizo, los cardenales decidieron hacer públicos los textos y emitir una “notificación” de advertencia a los fieles.

La oficina de doctrina del Vaticano publicó su respuesta unas horas más tarde, aunque lo hizo sin su introducción en la que instaba a los cardenales a no tener miedo del sínodo.