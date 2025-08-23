El presidente de Finlandia asegura que a Trump se le está “agotando la paciencia” con Putin

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha asegurado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, está cada vez más harto de las “tácticas dilatorias”, según el mandatario finlandés, que está empleando Rusia para prolongar el conflicto en Ucrania y ha percibido que un fracaso en sus esfuerzos para lograr una reunión entre los dirigentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin, podría representar la gota que colmaría el vaso.

Stubb se ha convertido de un tiempo a esta parte en uno de los interlocutores europeos más próximos a Trump -por intereses comunes en el Ártico y por su afinidad al golf, entre otras cosas- y ha confirmado que el mandatario estadounidense le trasladó su preocupación por la situación en una llamada telefónica el pasado jueves por la noche.

En una entrevista con la radiotelevisión pública finlandesa, YLE, Stubb ha explicado que “recibió indicios” por parte de Trump de que la paciencia se le estaba agotando, primero por las “tácticas dilatorias de Rusia”, que envía señales contradictorias de futuras reuniones con Estados Unidos o con Ucrania, y segundo por los constantes ataques rusos a la población civil ucraniana en plenas negociaciones.

Stubb vio muy improbable una reunión entre Putin y Zelenski en un plazo máximo de dos semanas, como ha recomendado Trump. “Y entonces se le agotará la paciencia”, ha aseverado.

“Solo hay una persona que puede obligar a Putin a hacer la paz, y ese es el presidente Trump. Es la única persona a la que Putin escucha y, francamente, la única a la que Putin teme”, ha añadido tras asegurar que el motivo por el que el dirigente ruso decidió acudir a la pasada cumbre de Alaska con Trump fue el anuncio norteamericano de una imposición de aranceles del 50 por ciento a India, un país que compra armas, gas y petróleo a Rusia.

Aunque Stubb reconoció que la cumbre de Alaska no arrojó un buen resultado para los países europeos, sí que ha puesto en valor el hecho de que ahora mismo estén sobre la mesa discusiones sobre garantías de seguridad para Kiev. El presidente finlandés se sumó a la oposición del Gobierno ucraniano a entregar territorios a Rusia a cambio de paz, como habría solicitado el presidente ruso, y en su lugar llamó a la pausa y a trazar una hoja de ruta de nuevas conversaciones.

En este sentido, el presidente finlandés ha concebido una primera cumbre entre Putin y Zelenski antes de organizar una reunión trilateral con Trump. “Y Trump propone que haya, digamos, 90 días para negociar la paz, y durante ese tiempo tendremos, si no un alto el fuego, una tregua”, ha indicado el mandatario en relación a las reticencias del presidente estadounidense, aquí sí coincidentes con Putin, sobre la posibilidad de declarar un cese de hostilidades antes de la negociación.