Mundo

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Según informaron las autoridades bonaerenses, el asesinato fue ordenado por un líder narco para "diciplinar" a la banda. Hasta ahora hay cuatro detenidos.

Daniela Silva 
Daniela Silva

Ayer miércoles, las autoridades argentinas confirmaron el brutal asesinato de tres mujeres, Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados en una casa en Florencio Varela, zona que forma parte del Gran Buenos Aires, a 20 kilómetros al sur de la capital.

El crimen, ocurrido en la madrugada del sábado, fue transmitido en vivo mediante la red social Instagram a un grupo cerrado, siendo visto por 45 personas

Según informaron las autoridades bonaerenses, el asesinato fue ordenado por un líder narco para “diciplinar” a la banda.

“El capo del grupo, en esa sesión, dice: ‘Esto le pasa al que me roba droga’”, explicó al respecto el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, al canal de noticias local TN. “El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista de parte del líder de la organización”.

En cuanto a las razones de por qué estas tres mujeres terminaron siendo las víctimas de este crimen aún está en investigación.

Qué pasó, no tenemos esa precisión, no podemos especular. Lo que sí puedo decir es que es que es habitual en las organizaciones narco, los jefes cuando les roban droga ellos no pueden quedar como inútiles. Cuando les roban droga ellos desatan una furia disciplinante para que a nadie se le ocurra hacer esto”, explicó.

En ese sentido, añadió, “hay que ver qué fue lo que pasó, cómo se dieron las situaciones. Estas chicas fueron víctimas de esta situación, no podemos tolerar ni aceptar esto, y en la provincia no lo vamos a tolerar ”, sostuvo.

El líder de la banda fue identificado como un ciudadano peruano de 23 años conocido como “el pequeño ‘J’ o Julito”, y ya emitieron la orden para su captura, indicó.

Asimismo, hasta ahora reportan cuatro detenidos: Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes fueron sorprendidos mientras limpiaban la casa en donde se llevó a cabo el crimen, y Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25), vinculados a la misma propiedad.

Sobre cómo se llevó a cabo el crimen, Alonso detalló que las mujeres fueron llevadas engañadas a la casa en donde ocurrió el hecho, creyendo que iban a participar de un evento.

Allí, fueron torturadas y asesinadas. A una de las víctimas le amputaron cinco dedos de una mano, así como también una oreja, antes de matarla. Otra de las mujeres falleció debido a un fuerte traumatismo y múltiples puñaladas.

“Vamos a seguir escalando para llegar al autor intelectual y a otros autores materiales que todavía no los tenemos, pero vamos a seguir buscando y los vamos a encontrar”, afirmó el ministro bonaerense.

