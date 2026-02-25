SUSCRÍBETE
    Mundo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Ha sido apuntado como uno de los mandos operativos más cercanos al liderazgo del CJNG, Hugo César Macías Ureña ofreció recompensas de más de 1.000 dólares por cada militar asesinado en venganza por la muerte de El Mencho. 

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    Hugo César Macías Ureña, alias ‘El Tuli’ o ‘El Tulipán’, es señalado de ser el responsable de la ola de violencia que se desató el domingo en varios estados de México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien fue abatido por el ejército mexicano. Mano derecha del líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    “Con inteligencia militar central también se obtuvo información de que Hugo ‘H’, alias ‘El Tuli’, quien era el operador logístico, financiero y la principal persona de confianza de ‘El Mencho’ se encontraba en El Grullo, Jalisco”, aseguró el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, en la conferencia de prensa en la que se detalló la coronología del operativo contra el CJNG.

    Desde El Grullo “él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etcétera. Y ofrecía, además, 20.000 pesos (US$ 1.163) por cada militar que asesinara a todo el personal de este grupo delincuencial”, reveló el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

    La violencia gatilló varias aerolíneas cancelaran vuelos a Puerto Vallarta, una ciudad turística del Pacífico ubicada en el estado de Jalisco, donde los turistas grabaron columnas de humo elevándose. También hubo perturbaciones en la operación y escenas de pánico en el aeropuerto de Guadalajara.

    En total, se registraron bloqueos y quema de vehículos en 20 estados del país, sobre todo en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Nayarit, Tabasco y Zacatecas. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

    En respuesta, se desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, explicó Trevilla Trejo.

    Al ser localizado, “El Tuli” intentó escapar en un vehículo y presuntamente abrió fuego contra los efectivos desplegados para capturarlo, que respondieron matando al que se consideraba como uno de los más estrechos colaboradores de “El Mencho”, también conocido como “El señor de los gallos”.

    Macías Ureña tenía en su poder varias armas, más de 7,2 millones de pesos (US$ 419.000) y casi US$1 millón.

    El Tulipán

    El diario Milenio señaló que Hugo César Macías Ureña aparece en investigaciones ministeriales e informes de inteligencia como uno de los mandos operativos más cercanos al ahora fallecido Nemesio Oseguera Cervantes.

    Así dan cuenta varios narcocorridos dedicados a “El Tuli”, ese género musical popular en algunas zonas de México que ensalza las figuras de los narcos y ofrece detalles sobre sus vidas, indicó la cadena BBC Mundo.

    En “El Tulipán”, de Martín Castillo, se señala, por ejemplo, que “el 5”, como también era conocido Macías Ureña, es “compadre de mucha confianza para aquel Señor de los Gallos, en las buenas y en las malas, nunca lo han dejado abajo, y en las peores batallas siempre han salido ganando”.

    “No diré a qué se dedica, no quiero malentendidos”, continúa Martín Castillo, “pero es compadre de Mencho y quiere mucho a sus hijos”.

    “El Tuli” fue, al parecer, señalado como jefe directo de células de choque con influencia en la operación territorial, según la información que proporcionaron sicarios detenidos y documentos filtrados, según el diario Milenio

    Las autoridades aclararon que Macías Ureña no había sido oficialmente nombrado sucesor de “El Mencho”, pero asumió rápidamente el control operacional del cartel tras la muerte del líder.

    Durante la etapa de expansión del grupo en el oeste mexicano, “El Tuli” formaba parte de la segunda línea operativa del cartel, momento en el que consolidó su modelo basado en células móviles fuertemente armadas.

    Tres factores habían hecho, según el rotativo, que Macías Ureña consolidara su crecimiento dentro de la estructura del CJNG: la capacidad que tenía para reclutar a nuevos miembros, el control de grupos de sicarios y la coordinación táctica en campo.

    Estos son atributos que el pasado domingo pudo demostrar cuando tomó las riendas de la respuesta del cartel al operativo militar contra “El Mencho”.

    La detención en el pasado de miembros del cartel como Juan Francisco Aguilar Santana, alias “Juan Pistolas”, lo sitúa como mando regional con acceso a la estructura central del CJNG.

