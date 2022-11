Elecciones 2022 en Estados Unidos: la turbulenta campaña llega a su fin

Una tumultuosa temporada de elecciones que afectó nuevamente a las marcadas divisiones políticas de Estados Unidos y planteó preguntas sobre su compromiso con un futuro democrático llega a su fin el martes cuando los votantes emitan sus votos en las primeras elecciones nacionales de la presidencia de Joe Biden.

Con las urnas abiertas, los demócratas se preparaban para resultados decepcionantes, ansiosos de que su control sobre la Cámara de Representantes se puede estar resbalando y que su control sobre el Senado, que antes se consideraba más seguro, se ha aflojado. Los gobernadores titulares del partido en lugares como Wisconsin, Michigan y Nevada también están enfrentando serios retadores republicanos.

Al regresar a la Casa Blanca el lunes por la noche después de su último evento de campaña, Biden dijo que pensaba que los demócratas mantendrían el Senado, pero reconoció que “la Cámara es más dura”.

El Partido Republicano se mostró optimista sobre sus perspectivas y apostó a que los mensajes centrados en la economía, los precios de la gasolina y la criminalidad repercutirán entre los votantes en un momento de inflación vertiginosa y aumento de la violencia. En última instancia, confían en que la indignación derivada de la decisión de la Corte Suprema de eliminar el derecho constitucional de la mujer al aborto se ha desvanecido y que las elecciones de mitad de período se han convertido en una evaluación más tradicional del desempeño del presidente.

Un letrero electoral es instalado fuera de un lugar de votación anticipada, el 31 de octubre de 2022, en Miami. Foto: AP

“Será un referéndum sobre la incompetencia de esta administración”, dijo sobre la elección el representante republicano de Minnesota, Tom Emmer, quien dirige el esfuerzo de su partido para retomar la Cámara.

Los resultados podrían tener un profundo impacto en los últimos dos años de la presidencia de Biden. El control republicano de incluso una cámara del Congreso dejaría a Biden vulnerable a una serie de investigaciones sobre su familia y su administración mientras defiende sus logros políticos, incluida una medida de infraestructura radical junto con un importante paquete de gastos sociales y de atención médica. Un Partido Republicano envalentonado también podría dificultar el aumento del techo de la deuda y agregar restricciones al apoyo adicional para Ucrania en la guerra con Rusia.

Si los republicanos tienen una elección especialmente fuerte, ganando escaños demócratas en el Congreso en lugares como New Hampshire o el estado de Washington, podría aumentar la presión para que Biden opte por no reelegirse en 2024. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump puede intentar capitalizar las ganancias del Partido Republicano lanzando formalmente otra oferta por la Casa Blanca durante un “anuncio muy importante” en Florida la próxima semana.

Las elecciones intermedias llegan en un momento volátil para EE.UU., que salió este año de lo peor de la pandemia de Covid-19 solo para enfrentar fuertes desafíos económicos. La Corte Suprema eliminó el derecho constitucional al aborto, eliminando las protecciones que habían estado vigentes durante cinco décadas.

Y en las primeras elecciones nacionales desde la insurrección del 6 de enero de 2021, el futuro democrático de la nación está en entredicho. Algunos de los que participaron o estuvieron cerca del ataque mortal están listos para ganar el cargo el martes, incluidos los escaños de la Cámara. Varios candidatos republicanos a secretario de Estado, incluidos los que se postulan en Arizona, Nevada y Michigan, se han negado a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Si ganan el martes, manejarían futuras elecciones en estados que a menudo son fundamentales en las contiendas presidenciales.

Kevin Tolbert planea apoyar a los candidatos demócratas en las elecciones de mitad de período porque le preocupa el futuro de la democracia. Foto: AP

Los demócratas reconocen los vientos en contra que trabajan en su contra. Con raras excepciones, el partido del presidente pierde escaños en su primera mitad de mandato. La dinámica se complica particularmente por la aprobación rezagada de Biden, que hizo que muchos demócratas en carreras competitivas se mostraran reacios a aparecer con él.

Solo el 43% de los adultos estadounidenses dijeron que aprobaban cómo Biden está manejando su trabajo como presidente, según una encuesta de octubre realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En el mismo sondeo, solo el 25% señaló que el país va en la dirección correcta.

Aún así, los aliados de Biden han expresado la esperanza de que los votantes rechacen a los republicanos que han contribuido a un ambiente político extremo.

“Creo que lo que estamos viendo ahora es que un partido tiene una brújula moral”, dijo Cedric Richmond, quien fue asesor principal de Biden en la Casa Blanca y ahora trabaja en el Comité Nacional Demócrata. “Y una parte quiere tomar el poder”.

Ese es un mensaje que atrae a Kevin Tolbert, un hombre de 49 años que trabaja en derecho laboral y vive en Southfield, Michigan. Planea apoyar a los candidatos demócratas en medio de preocupaciones sobre el futuro de la democracia.

“Es algo que debe protegerse y lo protegemos votando, saliendo y apoyando a nuestro país”, dijo Tolbert. “Es un espacio frágil en el que estamos. Creo que es muy importante que lo protejamos, porque podríamos terminar como algunas de las cosas que vimos en el pasado: dictadores y demás. No necesitamos eso”.

Pero en Maryland, donde los demócratas tienen una de sus mejores oportunidades de cambiar el puesto de gobernador en manos de los republicanos, Shawn Poulson dijo que había “demasiadas preguntas, pero no suficientes investigaciones” sobre los resultados de las elecciones de 2020.

“No debería ser algo negativo o ilegal de ninguna manera hablar sobre lo que se va a hacer para mejorar la seguridad”, dijo Poulson, de 45 años, quien preside el Comité Central Republicano del Condado de Kent.

El trabajador electoral Brian Kanof coloca un letrero frente a un centro de votación en la Estación de Bomberos 3 en El Paso, Texas, antes de que abran las urnas. Foto: AP

Los funcionarios electorales federales y estatales y el propio fiscal general de Trump han dicho que no hay evidencia creíble de que las elecciones de 2020 hayan sido contaminadas. Las acusaciones de fraude del expresidente también fueron rechazadas rotundamente por los tribunales, incluidos los jueces designados por Trump.

Treinta y cuatro escaños en el Senado están en juego con momentos de suspenso en Pennsylvania, Georgia, Wisconsin y Arizona que posiblemente decidan qué partido controla una cámara actualmente 50-50, con la vicepresidenta Kamala Harris como voto de desempate. Los demócratas esperan sorpresas en las contiendas para el Senado de Ohio y Carolina del Norte, mientras que el Partido Republicano cree que puede expulsar a un titular demócrata en Nevada y posiblemente en New Hampshire.

Treinta y seis estados están eligiendo gobernadores, con los demócratas particularmente enfocados en mantener el control de Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Los tres campos de batalla presidenciales críticos tienen legislaturas controladas por republicanos y candidatos republicanos a gobernador que han defendido las mentiras electorales de Trump en 2020.

Las victorias republicanas en las carreras para gobernador podrían hacer que los estados adopten leyes de votación más estrictas y, en última instancia, se nieguen a bloquear los esfuerzos para deslegitimar las elecciones presidenciales de 2024 en caso de que Trump, o cualquier otro candidato republicano, las pierda.

En medio de las predicciones de una oleada republicana, los demócratas esperan que el aborto pueda energizar a su base mientras atrae a los independientes y a los votantes indecisos enojados por el revés en el fallo del caso Roe vs. Wade.

“La gente reconoce que se les ha arrebatado esta libertad fundamental”, dijo Alexis McGill Johnson, presidente de Planned Parenthood Federation of America, que se asoció con otros grupos de defensa demócrata para gastar US$ 150 millones para movilizar votantes “poco frecuentes” para las elecciones de medio período.

“Ven que esto es un problema económico, un problema de atención médica, un problema de libertad”, agregó McGill Johnson. “Y están furiosos”.

Aún así, Biden enfrentó el lunes la posibilidad de presidir un Washington dividido. Cuando regresaba de un evento con Wes Moore, el candidato demócrata a gobernador en Maryland, le preguntaron a Biden cuál sería su nueva realidad si el Congreso es controlado por republicanos.

Su respuesta: “Más difícil”.