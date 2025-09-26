SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Elon Musk y el príncipe Andrés son nombrados en nuevos archivos de Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dieron a conocer documentos vinculados al patrimonio del fallecido financista que revelan sus supuestas asociaciones con hombres poderosos, entre los que también se cuentan Peter Thiel y Steve Bannon.

Por 
Lya Rosen
Elon Musk. Foto: Europa Press.

El multimillonario Elon Musk y el príncipe Andrés de Inglaterra aparecen nombrados en nuevos archivos que fueron publicados este viernes por congresistas estadounidenses y que están relacionados con el fallecido delincuente sexual y financista convicto Jeffrey Epstein.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dieron a conocer el tercer lote de documentos vinculados al patrimonio de Epstein, revelando las supuestas asociaciones del experto financiero con hombres poderosos, entre los que también se cuentan el millonario tecnológico Peter Thiel y el gurú del movimiento trumpista Steve Bannon.

Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS.

Los archivos parecen mostrar que Musk había sido invitado a la isla de Epstein en diciembre de 2014. Por otra parte, un documento oficial con el detalle de un vuelo de Nueva Jersey a Florida en mayo de 2000 menciona al duque de York entre los pasajeros.

“Debería quedar claro para todos los estadounidenses que Jeffrey Epstein era amigo de algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo. Cada nuevo documento que se publica aporta nueva información mientras trabajamos para hacer justicia a los sobrevivientes y las víctimas”, declaró Sara Guerrero, la portavoz de los demócratas en el Comité, en un comunicado el viernes.

Steve Bannon. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo ELIZABETH FRANTZ

“Los demócratas que supervisan el caso no se detendrán hasta que identifiquen a todos los cómplices de los atroces crímenes de Epstein. Ya es hora de que la fiscal general (Pam) Bondi publique todos los archivos", añadió.

Según los archivos, Musk tenía previsto visitar la isla de Epstein el 6 de diciembre de 2014, como lo revela una anotación en el calendario personal del desaparecido magnate financiero que sugiere su posible visita a Little St. James, su isla privada, marcada con la nota: “¿Sigue en pie la visita de Elon Musk a la isla?”.

Por su parte, Bannon y Thiel aparecen mencionados como asistentes a un almuerzo con Epstein en 2017 y a un desayuno en 2019, respectivamente. En otra de las notas figura también el nombre del príncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, quien ya había sido señalado en documentos previos.

Los registros parciales pertenecen al tercer lote de documentos elaborados por el patrimonio de Jeffrey Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirman que incluyen registros de mensajes telefónicos, copias de registros de vuelo y manifiestos de aeronaves, copias de libros de contabilidad financiera y la agenda diaria del financista neoyorquino.

Más sobre:Elon MuskPríncipe AndrésJeffrey EpsteinComité de Supervisión de la Cámara de RepresentantesDemócratasPeter ThielSteve Bannon

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

Doce países se unen en coalición para contribuir a la financiación de la Autoridad Palestina

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Comunidad Palestina reprocha a Matthei por dichos sobre conflicto en Gaza y afirma que “intentan blanquear crímenes atroces”

Entre ellos “El Fresa”, vinculado al crimen de Ronald Ojeda: EE.UU. extradita a Chile a miembros del Tren de Aragua

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

5.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones
Chile

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Comunidad Palestina reprocha a Matthei por dichos sobre conflicto en Gaza y afirma que “intentan blanquear crímenes atroces”

Entre ellos “El Fresa”, vinculado al crimen de Ronald Ojeda: EE.UU. extradita a Chile a miembros del Tren de Aragua

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam
Negocios

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría a estados financieros de Factotal

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Fernando Ortiz le manda otra señal a Arturo Vidal: Vicente Pizarro es el capitán de Colo Colo pese a titularidad del Rey
El Deportivo

Fernando Ortiz le manda otra señal a Arturo Vidal: Vicente Pizarro es el capitán de Colo Colo pese a titularidad del Rey

El duro castigo contra Rodrigo Holgado tras grave acusación de la FIFA

En vivo: Colo Colo recibe a Iquique en el Monumental en un duelo pendiente de la Liga de Primera

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile
Cultura y entretención

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”

Doce países se unen en coalición para contribuir a la financiación de la Autoridad Palestina
Mundo

Doce países se unen en coalición para contribuir a la financiación de la Autoridad Palestina

MSF suspende actividades en Ciudad de Gaza ante la intensificación de la ofensiva israelí

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo