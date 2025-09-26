Elon Musk y el príncipe Andrés son nombrados en nuevos archivos de Epstein

El multimillonario Elon Musk y el príncipe Andrés de Inglaterra aparecen nombrados en nuevos archivos que fueron publicados este viernes por congresistas estadounidenses y que están relacionados con el fallecido delincuente sexual y financista convicto Jeffrey Epstein.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dieron a conocer el tercer lote de documentos vinculados al patrimonio de Epstein, revelando las supuestas asociaciones del experto financiero con hombres poderosos, entre los que también se cuentan el millonario tecnológico Peter Thiel y el gurú del movimiento trumpista Steve Bannon.

Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS.

Los archivos parecen mostrar que Musk había sido invitado a la isla de Epstein en diciembre de 2014. Por otra parte, un documento oficial con el detalle de un vuelo de Nueva Jersey a Florida en mayo de 2000 menciona al duque de York entre los pasajeros.

“Debería quedar claro para todos los estadounidenses que Jeffrey Epstein era amigo de algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo. Cada nuevo documento que se publica aporta nueva información mientras trabajamos para hacer justicia a los sobrevivientes y las víctimas”, declaró Sara Guerrero, la portavoz de los demócratas en el Comité, en un comunicado el viernes.

Steve Bannon. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo ELIZABETH FRANTZ

“Los demócratas que supervisan el caso no se detendrán hasta que identifiquen a todos los cómplices de los atroces crímenes de Epstein. Ya es hora de que la fiscal general (Pam) Bondi publique todos los archivos", añadió.

Según los archivos, Musk tenía previsto visitar la isla de Epstein el 6 de diciembre de 2014, como lo revela una anotación en el calendario personal del desaparecido magnate financiero que sugiere su posible visita a Little St. James, su isla privada, marcada con la nota: “¿Sigue en pie la visita de Elon Musk a la isla?”.

Por su parte, Bannon y Thiel aparecen mencionados como asistentes a un almuerzo con Epstein en 2017 y a un desayuno en 2019, respectivamente. En otra de las notas figura también el nombre del príncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, quien ya había sido señalado en documentos previos.

Los registros parciales pertenecen al tercer lote de documentos elaborados por el patrimonio de Jeffrey Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirman que incluyen registros de mensajes telefónicos, copias de registros de vuelo y manifiestos de aeronaves, copias de libros de contabilidad financiera y la agenda diaria del financista neoyorquino.