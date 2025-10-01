Embajada de Estados Unidos en Chile dejará de actualizar redes sociales por interrupción de asignaciones presupuestarias

La Embajada de Estados Unidos en Chile divulgó este miércoles un comunicado en que informa que suspenderá la actualización de sus redes sociales oficiales.

Esto, a propósito de la falta de acuerdo entre senadores republicanos y demócratas para aprobar la ley presupuestaria, por lo que la administración de Donald Trump dispuso a las entidades gubernamentales “implementar sus planes para un cierre ordenado”.

“Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, indicó la sede diplomática norteamericana en Santiago.

Asimismo, precisan que “los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación”.