En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

La variante naval iraní del misil aéreo Sayyad-3G fue probada en un ejercicio a larga escala protagonizado por la armada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), de acuerdo con la agencia de noticias MEHR.

El misil lanzado en el estrecho de Ormuz, desde el buque de guerra “Shahid (martyr) Sayyad Shirazi”, llegaría a un alcance de 150 kilómetros, según consignan autoridades iraníes. Además el sistema permite un umbral de defensa aérea alrededor de la embarcación.

Este ensayo se enmarca en tensiones cruzadas de Irán y Estados Unidos; donde el mandatario norteamericano reveló el pasado viernes la consideración de ataques limitados contra Irán para forzar un acuerdo en las negociaciones de su programa nuclear.

Es en esa tecla que el presidente republicano le dio un plazo de 10 a 15 días a Teherán, para llegar a un acuerdo al respecto, y de lo contrario el país de Medio Oriente enfrentará “cosas realmente malas ”.

Cabe destacar que a fines del 2016 Irán probó por primera vez el misil aéreo de largo alcance basado en la tierra, que llegó a los 120 kilómetros.