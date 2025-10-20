SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

El mandatario electo tendrá el desafío de encontrar solución a la grave crisis económica que enfrenta el país altiplánico y una solución al desabastecimiento de combustibles

Por 
Joaquín Barrientos
 
Lya Rosen
Rodrigo Paz. Foto: REUTERS.

En un histórico balotaje que marca el fin de 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, con un 98% de las mesas escrutadas, y con una diferencia que ya resulta irremontable, Rodrigo Paz asumirá el próximo 8 de noviembre en reemplazo del actual mandatario Luis Arce.

Según datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), el candidato del del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un total de 54,5% de las preferencias populares, a diferencia de Jorge “Tuto” Quiroga (Libre), que logró un 45,5% de los votos hasta el momento.

Tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta del 17 de agosto, los bolivianos fueron a las urnas este domingo, pudiendo votar un total de 7.567.207 personas en Bolivia y otros 369.308 ciudadanos repartidos en otras naciones.

Durante la jornada, el presidente Arce realizó un llamado a respetar los resultados y también enfatizó la dificultad para llegar a esta elección, señalando que hubieron sectores que se opusieron al balotaje.

“Es una misión histórica, es el primer balotaje del país. Exhortamos a los bolivianos a que puedan acudir responsablemente a las urnas”, habría declarado Arce durante la mañana a los medios de comunicación, según recoge Infobae.

Solicito a los candidatos aceptar los resultados que el pueblo dicte”, agregó al respecto.

El mandatario electo tiene el desafío de encontrar solución a la grave crisis económica que enfrenta el país altiplánico, que tras 39 años cayó en recesión y registra un crecimiento del PIB negativo. Además de solucionar el desabastecimiento de combustibles.

Quién es Rodrigo Paz

Rodrigo Paz es economista y ha desarrollado gran parte de su carrera política por el departamento de Tarija, en el sur de Bolivia.

Por aquella zona ha ejercido los cargos de concejal, alcalde y diputado. Para esta elección presidencial llegaba como senador por la zona.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia cuatro años entre 1989 y 1993, es parte del partido democratacristiano de su país.

La postura del economista estaría centrada en buscar un pragmatismo económico, que buscaría recuperar la estabilidad fiscal y al mismo tiempo no dejar de lado a los sectores más populares.

Según detalló la BBC, el exsenador de Tarija habría propuesto durante su candidatura bajar los impuestos, dar mayor acceso a crédito y eliminar las restricciones a las importaciones. Además de lo anterior, también señaló que reduciría el impuesto a los combustibles.

Más sobre:BoliviaElecciones presidencialesJorge QuirogaRodrigo Paz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acusan que Marco Rubio traicionó a informantes estadounidenses para sellar acuerdo carcelario con El Salvador

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”

Macron promete recuperar las joyas robadas del museo del Louvre y que los responsables “serán llevados ante la justicia”

Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Israel señala haber reanudado la aplicación del alto al fuego tras ataques al sur de la Franja de Gaza

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

5.
Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país
Chile

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026
Negocios

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina
El Deportivo

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

En vivo: Marruecos y Argentina se están enfrentando para definir al campeón del Mundial Sub 20 Chile 2025

Los elogios de Gianni Infantino en su paso por Chile: “Este Mundial ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030
Mundo

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Acusan que Marco Rubio traicionó a informantes estadounidenses para sellar acuerdo carcelario con El Salvador

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca