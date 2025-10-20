Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

En un histórico balotaje que marca el fin de 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, con un 98% de las mesas escrutadas, y con una diferencia que ya resulta irremontable, Rodrigo Paz asumirá el próximo 8 de noviembre en reemplazo del actual mandatario Luis Arce.

Según datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), el candidato del del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un total de 54,5% de las preferencias populares, a diferencia de Jorge “Tuto” Quiroga (Libre), que logró un 45,5% de los votos hasta el momento.

Tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta del 17 de agosto, los bolivianos fueron a las urnas este domingo, pudiendo votar un total de 7.567.207 personas en Bolivia y otros 369.308 ciudadanos repartidos en otras naciones.

Durante la jornada, el presidente Arce realizó un llamado a respetar los resultados y también enfatizó la dificultad para llegar a esta elección, señalando que hubieron sectores que se opusieron al balotaje.

“Es una misión histórica, es el primer balotaje del país. Exhortamos a los bolivianos a que puedan acudir responsablemente a las urnas”, habría declarado Arce durante la mañana a los medios de comunicación, según recoge Infobae.

“Solicito a los candidatos aceptar los resultados que el pueblo dicte”, agregó al respecto.

El mandatario electo tiene el desafío de encontrar solución a la grave crisis económica que enfrenta el país altiplánico, que tras 39 años cayó en recesión y registra un crecimiento del PIB negativo. Además de solucionar el desabastecimiento de combustibles.

Quién es Rodrigo Paz

Rodrigo Paz es economista y ha desarrollado gran parte de su carrera política por el departamento de Tarija, en el sur de Bolivia.

Por aquella zona ha ejercido los cargos de concejal, alcalde y diputado. Para esta elección presidencial llegaba como senador por la zona.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia cuatro años entre 1989 y 1993, es parte del partido democratacristiano de su país.

La postura del economista estaría centrada en buscar un pragmatismo económico, que buscaría recuperar la estabilidad fiscal y al mismo tiempo no dejar de lado a los sectores más populares.