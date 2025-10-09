Enviados de Trump participan en reunión del gobierno israelí para aprobar el plan de Gaza

Tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, en una cita previa, el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, fueron invitados a ser parte de la reunión del gabinete en que el gobierno israelí debe aprobar el acuerdo para la Franja de Gaza.

La votación del gobierno de Israel empezó aproximadamente las 10.30 de la mañana (16.30 horas de Chile), tras un retraso de más de tres horas debido a las discrepancias del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, sobre la liberación de presos palestinos convictos durante una reunión previa con altos mandos de la Inteligencia israelí.

Prime Minister Benjamin Netanyahu at the government meeting together with President Trump's Special Envoy to the Middle East, @SteveWitkoff, and with the President's son-in-law, @JaredKushner. pic.twitter.com/3ihj3zs3cL — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

De hecho, Ben Gvir confirmó a través de un mensaje en sus redes sociales que iba a votar en contra junto con los ministros de su partido, Otzma Yehudit, ya que la liberación de “miles de terroristas” es un “precio insoportable a pagar”.

Además, afirmó que “no podremos levantar la mano a favor de un acuerdo que libere a esos terroristas asesinos, y nos opondremos a él en el gobierno”, según informó CNN Internacional.

“En las conversaciones que he mantenido con el primer ministro en los últimos días, le dejé claro que bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamas siga gobernando en Gaza. Esto es una clara línea roja. El primer ministro se comprometió conmigo a que así sea”, indicó.

Dentro de las 24 horas siguientes a que el gabinete en Jerusalén apruebe el plan, las fuerzas militares israelíes dentro de Gaza se desplegarían en la “línea amarilla” de retirada inicial propuesta en el plan de paz, como reveló mapa publicado por el presidente Trump en Truth Social el 4 de octubre.