Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

El expresidennte Yoon Suk Yeol y su esposa Kim Keon Hee durante una ceremonia en Amsterdam, 12 de diciembre 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw

La exprimera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee, mujer del destituido presidente Yoon Suk Yeol, ha sido detenida este martes con el fin de impedir la destrucción de pruebas, en el marco de una investigación en la que está acusada de varios delitos, incluido soborno, tráfico de influencias y manipulación del precio de acciones.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha emitido la orden de arresto en su contra después de que hubiera asistido a una audiencia judicial en la que los fiscales habían destacado su preocupación sobre la posibilidad de que destruyera pruebas. Kim ha sido trasladada al Centro de Detención del Sur de Seúl, donde ha sido puesta en régimen de aislamiento.

Su arresto, junto a la detención de su marido el mes pasado por un intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, los convierte en la primera pareja presidencial en estar entre rejas de forma simultánea, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Kim está acusada de haber favorecido a la exdiputada Kim Young Sun, del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022, a cambio de sondeos favorables a Yoon en las presidenciales de ese año; así como de haber manipulado el precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors, un concesionario de coches BMW ubicado en Corea del Sur, entre 2009 y 2012.

Asimismo, se señala a la exprimera dama surcoreana por violar las leyes anticorrupción tras aceptar un bolso de lujo por parte del pastor Choi Jae Young cuatro meses antes de que Yoon tomara posesión del cargo de Presidente (2022-2025).