Mundo

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

Por 
Europa Press

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este martes la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen.

Así lo ha dado a conocer RTVE, que ha destacado que la medida se ha tomado a propuesta de José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El Consejo se compone de 15 miembros: cinco elegidos por el PSOE, cuatro por el PP, dos por Sumar y los restantes por Junts, ERC, PNV y Podemos.

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como “Big Five”, los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Según ha precisado RTVE, la decisión del Consejo de Administración de RTVE “no altera los planes” respecto a la celebración del Benidorm Fest -preselección de España para Eurovisión-, “un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición”.

La medida se ha adoptado en medio de la polémica por la cancelación de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por las manifestaciones propalestinas en Madrid y de la presión por parte de Sumar, Más Madrid o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que han reclamado la expulsión de Israel del certamen como consecuencia del “genocidio” que está perpetrando en Gaza y la retirada de España si se permite que concurse.

“Si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar”, afirmó Ernest Urtasun, mientras que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que “no hay las condiciones” para que Israel participe “con normalidad” en eventos como Eurovisión mientras continúe la ofensiva bélica en Gaza. “Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer”, añadía en un desayuno de Europa Press.

Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición internacional “mientras dure la barbarie” en Gaza y que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido. Aunque la UER siempre ha defendido en la neutralidad del concurso, sí vetó a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

Israel rechaza retirarse

Por su parte, el director de la radio pública israelí, Kan, ha rechazado retirarse del festival. “No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político”, ha defendido el consejero delegado de Kan, Golan Yochpaz, en un evento de presentación del nuevo contenido de la cadena para este otoño.

RTVE ya envió una carta en mayo a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en la que solicitaba la apertura de un debate sobre la participación de Israel en el festival. En el comunicado, subrayaba la necesidad de reconocer la división de opiniones y facilitar un espacio de reflexión entre todas las emisoras y miembros de la UER.

“Creo que no se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que el Festival de Eurovisión no tiene una dimensión política”, dijo el máximo responsable de RTVE en sede parlamentaria.

“La neutralidad en este caso no debe asociarse a la equidistancia y mucho menos a la indiferencia, nunca cuando se trate de denunciar, como es en este caso, una agresión como la que se está produciendo en Gaza”, subrayó López.

RTVE, con los DD.HH.

RTVE emitió, antes del inicio de la final del Festival de Eurovisión 2025, un vídeo con un mensaje en el que proclamaba: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina”.

En la edición de 2024, Israel presentó la canción titulada “October Rain”, que aludía a los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023. La UER rechazó la propuesta inicial por su contenido político y la delegación israelí tuvo que modificarla.

Finalmente presentó “Hurricane”, interpretada por Eden Golan, tras modificar algunos versos por el mismo motivo. La candidatura israelí obtuvo 375 puntos y quedó en quinto lugar.

En la última edición de Eurovisión, celebrada en mayo de 2025, Israel estuvo representado con la canción “New Day Will Rise”, escrita por Keren Peles e interpretada por Yuval Raphael. La candidatura recibió la puntuación más alta de los espectadores, 297 puntos. Un total de 13 países le dieron su 12, entre ellos Bélgica y España. Esto, unido al voto del jurado, 60, le otorgó la segunda posición con 357 puntos.

Tras el concurso, RTVE también solicitó a la UER que se abriera un debate sobre el televoto en el certamen al considerar que está afectado por los conflictos bélicos que se producen en la actualidad y que pueden hacer que la ceremonia pierda su esencia cultural.

En una respuesta escrita a la emisora danesa DR, recogida por Europa Press, el director de Eurovisión, Martin Green, aseguró que comprenden las “preocupaciones y las opiniones arraigadas” en torno al conflicto actual en Medio Oriente. “Seguimos consultando a todos los miembros de la UER para recabar opiniones sobre cómo gestionar la participación y las tensiones geopolíticas en torno al Festival de la Canción de Eurovisión”, añadió.

En este sentido, Green recordó que “las emisoras tienen hasta mediados de diciembre para confirmar su participación en el evento del próximo año en Viena”. “Cada miembro decide si desea participar en la competición y respetaremos cualquier decisión de las emisoras”, indicó.

En julio, en la 94ª Asamblea General de la UER, RTVE ya puso de manifiesto la necesidad de que la organización encuentre una solución antes de la 95º Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión que está prevista para el 4 y 5 de diciembre.

