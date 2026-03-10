SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos afirma haber alcanzado “más de 5.000” objetivos en Irán tras diez días de ofensiva

    Además aseguran haber “dañado o destruido más de 50” buques iraníes.

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 7 de marzo de 2026, muestra columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El Ejército de Estados Unidos ha afirmado a última hora de este lunes que sus fuerzas han alcanzado “más de 5.000” objetivos en Irán en los diez primeros días de la llamada operación Furia Épica -lanzada junto a Israel-, en la que, asegura, busca “desmantelar el aparato de seguridad iraní”, mientras Teherán ha cifrado en más de 1.200 las víctimas mortales.

    “Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) están golpeando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad iraní, priorizando localizaciones que presentan una amenaza inminente”, reza la infografía difundida en redes sociales por el órgano del Ejército estadounidense asignado a Oriente Próximo.

    En este documento, el CENTCOM cifra en “más de 5.000” los objetivos alcanzados y asegura haber “dañado o destruido más de 50” buques iraníes.

    Entre los objetivos estarían, según el texto, “centros de comando y control”, “edificios del cuartel general” y “sitios de inteligencia” de la Guardia Revolucionaria iraní, sistemas de defensa antiaérea y antibuque, “sitios de misiles balísticos, buques y submarinos de la armada iraní”, “capacidades de comunicación militar” y lugares de “fabricación de misiles balísticos y drones”.0

    Asimismo, el CENTCOM ha destacado el uso de un arsenal de activos que incluyen aviones bombarderos como los B-1, B-2 y B-52, los recientemente lanzados drones LUCAS o los cazas F-15, F-16 y F-18.

    Más sobre:Estados UnidosIránIsraelAtaque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

    El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio

    “HBO debería seguir siendo HBO”: cómo será la fusión con Paramount en un solo servicio de streaming

    Lo más leído

    1.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos
    Chile

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric hace mea culpa por caso Monsalve: “No hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos en que tenía que hacerlo”

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo
    Tendencias

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

    El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio

    “HBO debería seguir siendo HBO”: cómo será la fusión con Paramount en un solo servicio de streaming

    El grave accidente que golpea el festejo de Lota Schwager tras su ascenso a Segunda División
    El Deportivo

    El grave accidente que golpea el festejo de Lota Schwager tras su ascenso a Segunda División

    La importante cifra que se lleva Joaquín Niemann a pesar de su mediocre rendimiento en el LIV de Hong Kong

    El potente mensaje de Víctor Dávila tras la operación que inicia la larga mejoría del delantero del América de México

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes
    Tecnología

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”
    Mundo

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    La Guardia Revolucionaria responde a Trump que será Irán “el que determine cuándo termina la guerra”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA