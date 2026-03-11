SUSCRÍBETE
    Mundo

    Estados Unidos afirma haber destruido “casi toda” la capacidad nuclear de Irán

    El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, sostuvo que “hemos destruido casi toda su capacidad de enriquecimiento y de conversión”.

    Por 
    Europa Press

    El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, ha asegurado este martes que el país norteamericano ha destruido “casi toda” la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear de Irán, al tiempo que ha alegado que el país centroasiático disponía aún de material suficiente para once bombas antes del inicio de una ofensiva conjunta con Israel que ya ha entrado en su duodécimo día.

    “Hemos destruido casi toda su capacidad de enriquecimiento y de conversión”, ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC en la que ha combinado esta premisa, aplicada también a la ofensiva de junio de 2025, con advertencias sobre el programa nuclear iraní, sobre el que ha alegado que disponía de “460 kilogramos de material enriquecido al 60%” antes del inicio de los ataques el 28 de febrero.

    En este sentido, ha mantenido que “no hay razón para estar al 60%, ninguna, ninguna razón, a menos que se busque un arma (nuclear)” y ha defendido la decisión de la Casa Blanca de volver a atacar al país centroasiático apenas 24 horas después de mantener una ronda de negociaciones con sus autoridades.

    “Empezar la conversación con la premisa de que tienen derecho a enriquecer, sumada a la de que tienen material de enriquecimiento equivalente a once bombas a una semana o una semana y media de alcanzar la capacidad para armas, y que no iban a darnos diplomáticamente lo que, según ellos, no podríamos conseguir desde el punto de vista militar, fue razón suficiente para que decidiéramos que no estaban allí para negociar deliberadamente una solución diplomática a este conflicto”, ha espetado.

    Asimismo, ha afirmado “no saber” cómo acabará la guerra, pero ha subrayado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no es la persona adecuada para enfrentarse” y “ha trazado una línea roja: Irán no puede tener un arma”. Con todo, ha alegado que, “después de siete u ocho días, estamos muy por delante de lo que habíamos previsto en este momento”.

    Por otra parte, ha previsto que las represalias emprendidas por Teherán contra bases e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo podrían llevar a una nueva ampliación de los llamados acuerdos de Abraham, una serie de compromisos para la normalización de relaciones con países árabes mediada por Estados Unidos bajo la primera Administración Trump. Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos se incorporaron a los mismos en 2020, tras haberlo hecho previamente con otros países árabes como Jordania o Egipto.

    “Están saliendo de la nada, convocándonos, en múltiples intentos de contactar a países que quieran formar parte de los Acuerdos de Paz de Abraham”, ha asegurado el enviado estadounidense, que ha alegado que el “esfuerzo iraní por aterrorizar la zona” está llevando a “unir a la gente” en el lado contrario a Teherán.

