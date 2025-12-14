Estados Unidos: Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron gravemente heridas en tiroteo en la Universidad de Brown

Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron gravemente heridas este sábado, después de un tiroteo ocurrido en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, según funcionarios del campus estadounidense.

Las autoridades no pueden revelar ningún detalle sobre las víctimas en este momento, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley, durante una conferencia de prensa el sábado por la noche.

En esta también aseguró que las autoridades todavía están buscando al tirador.

El agresor sería un hombre vestido de negro, dijo el subjefe de policía local, Tim O’Hara, a los periodistas, añadiendo que “estamos utilizando todos los recursos posibles para encontrar a este sospechoso”, para concluir pidiendo que “por favor, no vengan a la zona”.

La policía aún no sabe cómo el individuo armado entró al edificio de la universidad, sin embargo, las alertas del campus habían advertido a los estudiantes de un tirador activo y los habían instado a permanecer ocultos hasta nuevo aviso, cerrando las puertas y silenciando los teléfonos.

Poco después el presidente Donald Trump afirmó que ya la habían informado sobre el tiroteo en una publicación en Truth Social, también publicada en la cuenta en la red social X de la Casa Blanca.

En esta, Trump reveló que el FBI estaba en la escena, agregando que “¡Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!”. En un primer momento aseguró que el sospechoso estaba bajo custodia.

“I have been briefed on the shooting that took place at Brown University in Rhode Island. The FBI is on the scene. The suspect is in custody. God bless the victims and the families of the victims!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/3aajBXd3XT — The White House (@WhiteHouse) December 13, 2025

Pero luego continuó diciendo que la policía de la Universidad de Brown revirtió una declaración anterior y afirmó que el “sospechoso NO está bajo custodia”.

Las agencias federales, entre ellas el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), declaron que están apoyando a las autoridades locales.

“Brown, Providence y el FBI están actualmente en estrecha coordinación para encontrar al tirador o tiradores”, afirmó al respecto el alcalde Smiley.

Como detalló CNN, el tiroteo mortal del sábado tuvo lugar en el edificio Barus y Holley de la Universidad de Brown, que alberga aulas y espacios de laboratorio para los departamentos de Ingeniería y Física de la escuela.

Este fue construido en 1965 e incluye 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas, 29 aulas de laboratorio y tres salas de conferencias, según el sitio web de la universidad.

Brown es una universidad privada de investigación de la Ivy League y una de las instituciones de educación superior más antiguas de Estados Unidos.