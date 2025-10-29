SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Estados Unidos comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

Desde la OTAN restan importancia a la decisión de Estados Unidos, apuntando que es “no es inusual” que el Pentágono haga ajustes en su presencia militar.

Por 
Europa Press

El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a los países miembros de la OTAN su voluntad de reducir a corto plazo su despliegue militar en Europa, según ha confirmado la propia Alianza Atlántica, después de que el Gobierno de Rumanía aludiese en concreto a un potencial recorte en el flanco oriental.

Un portavoz de la OTAN ha confirmado a Europa Press el cambio en la postura estadounidense en el continente y, aunque no ha detallado las cifras de este repliegue o qué países aliados se verán afectados, ha explicado que Washington informó previamente a la alianza y que los contactos son constantes para garantizar que el bloque tiene una capacidad “robusta” de disuadir y defender.

Desde la organización militar restan importancia a la decisión de Estados Unidos, apuntando que es “no es inusual” que el Pentágono haga ajustes en su presencia militar en Europa y subrayando que, incluso con el recorte de tropas previsto, el contingente norteamericano en Europa seguirá siendo mayor que el que tenía antes de 2022.

“La OTAN cuenta con sólidos planes de defensa y estamos trabajando para garantizar que mantenemos las fuerzas y capacidades adecuadas para disuadir posibles agresiones y garantizar nuestra defensa colectiva”, ha señalado el portavoz de la OTAN.

En los cuarteles generales aliados inciden en que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN es “claro” y el presidente Donald Trump y los miembros de su Administración lo explicitan en cada ocasión que tienen. Desde principios de año Estados Unidos viene insistiendo en la idea de que Europa de un paso adelante y sea capaz de garantizar su propia seguridad, ante la necesidad de que Estados Unidos pueda operar en otros escenarios como el del Indo-Pacífico.

El Ministerio de Defensa de Rumanía, el primero en informar de la revisión, ha explicado que esta implica, por ejemplo, el cese de las rotaciones del contingente norteamericano en la base aérea de Mihail Kogalniceanu, si bien el Gobierno rumano ha asegurado en su comunicado que está en contacto “permanente” con su “socio estratégico” y que unos mil militares seguirán presentes como muestra del “compromiso” de Washington con la seguridad en toda la región.

Según el Ministerio de Defensa, la Administración de Donald Trump aplica de esta forma las “nuevas prioridades” militares y tiene en cuenta que otros países de la OTAN han acordado reforzar su presencia en la zona este de Europa, sin aludir directamente a iniciativas como ‘Centinela Oriental’.

Trump ha insistido al resto de socios en que asuman más responsabilidad en la seguridad europea, al tiempo que les ha reclamado una mayor inversión en defensa que se tradujo en la última cumbre de líderes en un compromiso común para elevar el presupuesto militar hasta el 5 por ciento del PIB.

Más sobre:OTANEuropaEstados UnidosPresencia Militar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

PDI desarticula banda de falsos técnicos dedicada al robo de cables en Concepción

Detienen a 15 estudiantes del INBA por desórdenes y lanzar bombas molotov a Carabineros

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres
Chile

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión
Negocios

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Productores prevén un nuevo récord de exportaciones de cerezas en la temporada 2025-2026

Gaston Bottazzini sería destituido como CEO del holding español el Corte Inglés

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos
Cultura y entretención

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares
Mundo

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80