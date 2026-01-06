SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    Washington además evalúa entre sus posibilidades la compra del territorio o la firma de un pacto de libre asociación. Dinamarca y el gobierno groenlandés rechazan las amenazas y piden una reunión urgente con el secretario de Estado, Marco Rubio.

    Por 
    Europa Press
     
    Luis Cerda
    Facebook @DonaldTrump

    La Casa Blanca confirmó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla incluso el uso de las Fuerzas Armadas dentro del abanico de opciones para hacerse con el control de Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa.

    “El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, señaló la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado recogido por medios norteamericanos.

    Según fuentes de la cadena CBS, el mandatario mantiene sobre la mesa otras alternativas, como la compra directa de Groenlandia o la firma de un pacto de libre asociación. Las mismas fuentes indicaron que la intención de Trump es resolver esta cuestión antes de que finalice su mandato.

    En los últimos días, el presidente estadounidense ha reiterado que Washington debe anexionarse este amplio territorio insular por motivos de “seguridad nacional”. Las declaraciones han generado una dura reacción desde Dinamarca y Groenlandia, cuyas autoridades han exigido que cesen las amenazas, recordando que Copenhague es un aliado histórico de Estados Unidos y que la isla ártica “no está en venta”.

    Solicitan reunión con Marco Rubio

    En este contexto de creciente tensión diplomática, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, confirmaron que solicitaron una reunión conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de descomprimir el conflicto.

    “El Gobierno de Groenlandia y el Gobierno danés se han puesto en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar una reunión ministerial a la brevedad posible”, afirmó Motzfeldt, declaración que posteriormente fue ratificada por Rasmussen.

    “Ha llegado el momento de que nos pongamos en contacto con nuestros colegas estadounidenses, el secretario de Estado estadounidense, para concertar una reunión. Así que lo solicitamos ayer (por el martes). No puedo decir nada sobre cuándo tendrá lugar, pero tenemos que aclarar algunos malentendidos”, afirmó el canciller danés.

    La eventual cita diplomática se produce en medio de una de las mayores tensiones entre Washington y Copenhague en décadas, marcada por las reiteradas advertencias de Trump sobre el futuro de Groenlandia y el rechazo categórico de las autoridades europeas.

