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    Estados Unidos eleva a 200 sus soldados heridos en la guerra con Irán

    El ejército de ese país entregó un balance respecto a los militares afectados y aseguró que muchos de ellos ya retomaron sus funciones.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Estas son las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

    El ejército de Estados Unidos entregó este lunes un balance de sus soldados heridos en la guerra con Irán y cifró en 200 los militares heridos en las operaciones de Oriente Próximo, que ya se extienden por dos semanas.

    Cabe recordar que junto a Israel lanzaron una ofensiva sorpresa contra el país centroasiático, que respondió atacando territorio israelí y distintas bases militares y consulados de Estados Unidos ubicados en distintos países alrededor del Golfo Pérsico.

    La cifra fue confirmada por el portavoz del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, quien advirtió de que diez de ellos presentan diagnóstico “grave” mientras que otros 180 ya retomaron sus funciones.

    Las heridas incluyen quemaduras, traumatismos craneoencefálicos y heridas de metralla, según recoge la cadena estadounidense ABC News citando a Washington.

    El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Dan Caine, señaló la semana pasada que la mayoría de los ataques que hirieron a tropas estadounidenses fueron perpetrados con drones iraníes de ataque unidireccional.

    Otros siete militares del país norteamericano murieron a causa de ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero contra el país asiático.

    Más sobre:Crisis en Medio OrienteIránEstados UnidosSoldadosEjército

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