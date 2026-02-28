Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

“DO SO TODAY” (Háganlo hoy): Ante la posibilidad de un ataque de Estados Unidos a Irán, el Departamento de Estado autorizó el viernes la salida de Israel del personal gubernamental “no urgente” y sus familias, alegando riesgos de seguridad. Según la alerta de viaje, quienes consideren salir de Israel deberían hacerlo “mientras haya vuelos comerciales disponibles”.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo a sus empleados en un correo electrónico este viernes por la madrugada que si desean abandonar el país, deben hacerlo de inmediato, informó el New York Times.

El mensaje del Departamento de Estado vino complementado con otro del embajador norteamericano en Israel, Mike Huckabee. En sus palabras, aquellos que quieran irse “háganlo HOY”.

Huckabee contactó al personal de la embajada mediante un correo electrónico enviado a las 00:04, hora local, instándolos a reservar vuelos donde pudieran. Esta medida “probablemente resultará en una alta demanda de asientos de avión hoy”, escribió: “Concéntrense en conseguir un asiento a cualquier lugar desde el que puedan continuar su viaje a Washington D. C., pero la prioridad será salir del país rápidamente”.

El llamado a abandonar Israel se produjo en un momento límite: cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, mediador clave en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, volaba a Washington, en lo que parecía cada vez más un último intento por persuadir a la administración Trump de que se abstuviera de atacar militarmente. Está previsto que el diplomático se reúna con J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, y argumente que se han logrado suficientes avances en las conversaciones como para justificar la cautela.

La urgencia de su visita, horas después de que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos finalizaran en Ginebra el jueves por la noche, sugiere que cree que debe actuar con rapidez para contrarrestar a quienes abogan por una intervención militar.

La situación empeora, a medida que reportes indican que el portaaviones USS Ford habría llegado a Israel. Esto, en un contexto en que, en preparación a un posible ataque, Israel bombardeó ayer posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano.

Según Amichai Stein, correponsal del canal israelí I24 News, China también ha recomendado a sus ciudadanos que abandonen Irán. El mismo corresponsal aseguró hace poco que la base aérea norteamericana de Al Udeid, en Qatar, está completamente vacía.

El gobierno canadiense, por su parte, publicó una advertencia a sus compatriotas en Irán. “Debido a las tensiones actuales, las hostilidades en la región podrían reanudarse sin previo aviso. Salga de Irán ahora si puede hacerlo de forma segura. Asegúrese de que sus documentos de viaje estén al día y tenga suficientes provisiones por si necesita refugiarse en el lugar”, indicó Ottawa.

Lo mismo hizo el gobierno británico, en un comunicado donde llaman a sus connacionales a “considerar su estancia” en Irán. “Los ciudadanos británicos e irano-británicos están en un riesgo de arresto o detención significativo. Tener un pasaporte británico, o conexiones con el Reino Unido, podría ser razón suficiente para ser detenido”, apunta parte de la advertencia. Así mismo, el personal de la embajada ya fue retirado del país, aunque “la embajada continúa operando remotamente”.

Central de enriquecimiento de uranio de Isfahan luego de los ataques norteamericanos de junio de 2025. -

La advertencia llegó después de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del programa nuclear de Teherán terminaran de forma inconclusa, con la sugerencia de que se celebren más discusiones la próxima semana. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya ha reunido dos grupos de ataque de portaaviones listos para atacar a Irán si cree que Teherán no está serio en acabar con su energía nuclear.

En señal de que existen grandes brechas entre ambas partes, el liderazgo iraní pidió a Estados Unidos que abandonara sus demandas más duras. Los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, no emitieron ninguna declaración tras las conversaciones.

J.D Vance, por reputación, es la persona en la Casa Blanca más opuesta a las intervenciones militares, y la tarea del canciller de Omán, Albusaidi, es intentar persuadirle de que un ataque militar rápido no cambiará la postura negociadora básica de Irán.

Respecto al estado de las armas nucleares en Teherán, el país asiático aún necesitaría dominar importantes desafíos tecnológicos antes de poder utilizar un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar territorio estadounidense, según estimaciones de inteligencia norteamericana y expertos ajenos al gobierno consultados por The Wall Street Journal.

Los expertos afirman que los obstáculos técnicos que enfrentan tales ambiciones iraníes dan tiempo a ambas partes para discutir un posible acuerdo que frene el desarrollo de misiles de Teherán. La administración Trump ha destacado la cuestión de los misiles en los últimos días, junto con su insistencia de larga data en que Irán cierre la puerta al enriquecimiento de uranio .

Una gran complicación es el hecho de que Irán no reconoce que busca un misil balístico intercontinental y no ha mostrado flexibilidad, al menos en público, en cuanto a renunciar a su arsenal de misiles de corto y mediano alcance o limitar la producción de misiles.