SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos pone fin al programa migratorio que sorteaba visados tras el tiroteo en la Universidad de Brown

    La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, indicó que "se ha ordenado la suspensión inmediata del programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado”.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Estados Unidos han puesto fin este viernes al programa migratorio conocido como ‘Lotería Tarjeta Verde’ y que sorteaba visados entre extranjeros para otorgarles la residencia permanente y fomentar la “diversidad” en el país norteamericano, una medida que ha sido suspendida tras el tiroteo registrado esta semana en la Universidad de Brown, que se saldó con dos muertos y nueve heridos.

    La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha indicado que “por orden del presidente (Donald) Trump, se ha ordenado la suspensión inmediata del programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado”.

    Asimismo, ha recordado que el autor del tiroteo, identificado como Claudio Manuel Neves Valente y que fue hallado muerto tras el ataque, había obtenido la residencia gracias al citado programa en el año 2017. “Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país”, ha aseverado Noem en un comunicado.

    “En 2017, el presidente Trump luchó por poner fin a este programa después del devastador ataque que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York y que fue perpetrado por un terrorista de Estado Islámico, que asesinó a ocho personas y también residía en el país gracias al programa”.

    Este mismo viernes, las fuerzas de seguridad han confirmado que el atacante, de 48 años, se habría quitado la vida cinco días después del tiroteo en la universidad, de la que había sido alumno en el pasado.

    Más sobre:Estados UnidosVisaMigraciónDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

    Lo más leído

    1.
    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    2.
    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    3.
    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    4.
    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    5.
    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”
    Chile

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China
    Negocios

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    TikTok reorganiza sus operaciones en EE.UU. mediante una nueva empresa conjunta con inversionistas estadounidenses

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta
    Tendencias

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con 7 muertos en Carolina del Norte: entre ellos hay un expiloto de NASCAR

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate
    El Deportivo

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate

    ¿Era solo una moda? Premier Padel Tour borra a Chile del calendario 2026

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?
    Mundo

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta