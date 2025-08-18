SUSCRÍBETE
Mundo

Estados Unidos y Corea del Sur inician nuevos ejercicios militares a gran escala ante las quejas de Pyongyang

Estas maniobras se prolongarán durante once días y contará con hasta 21.000 soldados desplegados,.

Por 
Europa Press
Imagen Archivo.

Estados Unidos y Corea del Sur han iniciado este lunes sus segundos ejercicios anuales a gran escala, que desde Corea del Norte ya advirtieron hace unos días de que son una “provocación” ante la cual se reservan su derecho a la “autodefensa”.

Conocidos como Escudo Libertad Ulchi, estas maniobras se prolongarán durante once días y contará con hasta 21.000 soldados desplegados, de los cuales 18.000 son surcoreanos, además de la movilización de unos 580.000 civiles durante cuatro días.

Las maniobras incluyen simulacros de defensa civil ante la posibilidad de ataques con drones, así como ciberataques, según recoge la agencia Yonhap.

Se trata de los segundos ejercicios militares de estas características después de los accidentados de marzo, en los que dos aviones de combate surcoreanos lanzaron ocho bombas sobre una zona civil, dejando ocho personas heridas, teniendo que paralizar aquellas maniobras durante algunos días.

Si bien desde Washington y Seúl han reiterado que son ejercicios de carácter defensivo, desde Pyongyang se consideran que forman parte del interés de su vecino y su principal de aliado de ahondar en una “confrontación militar” en la península.

La semana pasada, el ministro de Defensa de Corea del Norte, No Kwang Chol, advirtió de que responderían a estas “provocaciones” para preservar su seguridad.

Más sobre:Estados UnidosCorea del SurCorea del NorteEjercicios militares

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

