Estados Unidos y Rusia trabajan en un plan de paz para Ucrania con cesiones de su territorio y reducción de sus FFAA

Estados Unidos ha presentado a Rusia un nuevo plan de paz de 28 puntos al margen de Ucrania, en el que incluye concesiones de su territorio, así como una reducción de las capacidades y el tamaño de su Ejército.

El plan, que ya ha sido discutido con Moscú, se divide en cuatro categorías: paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa y futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania, según han adelantado medios estadounidenses.

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ha estado durante las últimas semanas debatiendo el plan con el asesor especial del presidente Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, quien ya celebró tras reunirse con él en Miami a finales de octubre que “la parte rusa está siendo escuchada de verdad”.

A la espera de conocer la opinión de Kiev sobre algunos puntos del texto, algunos como la cesión de territorio son especialmente delicados, en un momento además en el que las fuerzas ucranianas hacen frente a nuevas ofensivas en el este.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha venido a confirmar la existencia de este nuevo plan con un mensaje en sus redes sociales, desde donde ha vuelto a señalar que una paz duradera solo se conseguirá si ambas partes aceptan “concesiones difíciles pero necesarias”.

“Poner fin a una guerra compleja y mortífera como la de Ucrania exige un amplio intercambio de ideas serias y realistas (...) Por ello, estamos elaborando y seguiremos elaborando una lista de posibles ideas para poner fin a esta guerra, a partir de las aportaciones de ambas partes del conflicto”, ha dicho.