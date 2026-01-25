Etienne Soula: “Rusia y China se encuentran entre los claros vencedores de la situación por Groenlandia”

“Tenemos el marco de un acuerdo”. La frase de Donald Trump, vaga en medio de un anuncio que se quería mostrar triunfante, calmó a los mercados y líderes europeos, que de momento vieron, en un solo post de Truth Social, como la opción militar del presidente estadounidense para anexar Groenlandia se alejaba. La isla ártica ha estado en medio de la polémica durante casi un año, pero este mes, un poco después de la captura de Nicolás Maduro, el ímpetu expansionista del líder republicano puso a la diplomacia europea en una situación crítica.

En entrevista con La Tercera, el investigador del German Marshall Fund, Étienne Soula, comenta los desarrollos de esta semana, en los que se pasó de una “alza en las apuestas” con aranceles para ocho países europeos por parte de Washington, al poco claro anuncio de un “marco de acuerdo”, en los que, de momento, Estados Unidos pone en pausa sus aspiraciones sobre con Groenlandia.

¿Qué importancia tiene Groenlandia para la seguridad de Estados Unidos, y qué tan acertada es la afirmación de Donald Trump de que Europa no es capaz de defenderla?

Creo que existen verdaderas preocupaciones de seguridad en torno a Groenlandia, en particular en torno a los recursos de tierras raras que tiene, y la posible cobertura de radar para rastrear misiles que se dirijan a Estados Unidos sobre el Polo Norte. Y, por supuesto, Dinamarca y la Unión Europea no cuentan con los mismos recursos militares que Estados Unidos para “defender” la isla. Pongo “defender” entre comillas porque, aparte de las recientes amenazas estadounidenses, no creo que haya existido un riesgo reciente de invasión en las últimas décadas.

Además, dado que Estados Unidos y Dinamarca ya tienen acuerdos que permiten a Washington aumentar su presencia en la isla, no está claro cómo las recientes amenazas y propuestas de la administración Trump ayudarán a abordar estas supuestas preocupaciones de seguridad.

¿Qué significa este momento para la OTAN? ¿Es justo decir que esto podría llevar al fin de la coalición o es solo una postura retórica de la primera ministra danesa Mette Frederiksen?

Ahora parece haber una desescalada, así que gran parte de esto seguirá siendo, por ahora, especulación, pero parece muy posible que un ataque de un Estado miembro de la OTAN a otro hubiera puesto fin a la alianza tal como la conocemos. La gran pregunta habría sido cuánto habrían estado dispuestos a aceptar los europeos por parte de Estados Unidos para mantener su apoyo contra Rusia en Ucrania.

¿Qué soluciones o medidas de presión tienen Europa o Dinamarca para desescalar la situación con EE.UU.? ¿Hay algo que puedan hacer para detener a Trump en esto?

Una vez más, esta pregunta ha sido superada por los acontecimientos, pero esta semana se demostró que la diplomacia concertada, combinada con el nerviosismo del mercado bursátil, es suficiente, por ahora, para empujar a Trump a dar marcha atrás en sus propuestas más radicales.

Es evidente que los líderes europeos activaron todos sus contactos y redes en Estados Unidos para indicar a la administración Trump que optar por una opción militar en Groenlandia pondría a la OTAN en peligro mortal. Los mensajes filtrados por Trump, las reuniones en Washington con los primeros ministros danés y groenlandés, la decisiva reunión con (el secretario general de la OTAN, Mark) Rutte, fueron solo algunos de los ejemplos más visibles de un esfuerzo europeo más amplio para cambiar la opinión del presidente estadounidense.

En el ámbito económico, el mercado de valores estadounidense había comenzado a caer a principios de esta semana y varios importantes inversores europeos estaban considerando retirar su dinero de los activos estadounidenses. Trump mencionó el mercado de valores en su discurso de Davos y atribuyó a Rutte el avance diplomático, por lo que es evidente que una combinación de factores diplomáticos y económicos influyó en su cambio de opinión.

¿Está Europa lo suficientemente unida esta vez contra los aranceles estadounidenses? ¿Es posible pensar en una “UE más fuerte” después de esta crisis?

Desafortunadamente, esta crisis ha vuelto a exponer las divisiones entre los europeos, y Washington las ha explotado hábilmente, amenazando con aranceles solo a algunos Estados miembros de la UE y no a otros. Hasta ahora, la UE siempre ha logrado unirse ante crisis graves (la crisis de la deuda de la eurozona, la invasión rusa de Ucrania), pero esa unidad es temporal y se desvanece inmediatamente en cuanto la crisis remite. Si Estados Unidos hubiera procedido con una anexión militar, podríamos haber presenciado un nuevo momento de unidad.

¿Cómo ven Rusia y China la situación de Groenlandia? ¿Están ambos “ganando” con una eventual división de la OTAN?

Por supuesto, Rusia y China se encuentran entre los claros vencedores de esta situación. Las amenazas estadounidenses han sacudido gravemente a una OTAN ya de por sí muy frágil, y los socios de Estados Unidos en Europa y Norteamérica buscan en otros países reducir su exposición a Washington. Putin ofreció una valoración de la isla y no se opuso a la idea de una anexión estadounidense, precisamente porque esa medida habría fracturado irreparablemente a la OTAN. En cuanto a China, Canadá ha decidido intentar protegerse de Washington acercándose a Beijing, y es posible que los europeos intenten hacer algo similar en los próximos meses.

Considerando lo que sucedió esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, ¿cuál es el resultado más probable para Groenlandia, al menos por ahora, en su opinión?

Parece que la anexión militar ya no es una opción y que Estados Unidos intensificará su presencia en la isla mediante la expansión de su base existente, o la creación o reapertura de bases adicionales. Es probable que también se alcance un acuerdo económico que otorgue a Estados Unidos un mejor acceso a los recursos mineros de Groenlandia. Estos recursos fueron un factor clave en el impulso de Trump para anexar la isla.