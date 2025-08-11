SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Folkston, la ciudad que tendrá el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

En una ciudad de menos de 5 mil habitantes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) expandirá su centro de detención para poder recibir hasta 3 mil personas. El recinto, aun antes de ser ampliado, ya ha sido objeto de denuncias por condiciones insalubres.

Bastián DíazPor 
Bastián Díaz
El Centro Correccional de Folkston. Foto: Archivo

Folkston, al sur de Georgia, era una ciudad cualquiera en Estados Unidos, incluso “olvidada por la historia”. Con sus cinco mil habitantes y una pobreza particularmente alta, el lugar necesitaba una industria o motor que estimulara su economía. Por lo visto, algunos encontraron la respuesta en la industria carcelaria.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunció que ampliará su centro de detención en la localidad, volviéndolo el recinto más grande en el país de la conocida agencia gubernamental: la que ha estado persiguiendo a migrantes ilegales y poniéndolos en centros de detención.

En la ciudad algunos aplauden la iniciativa, aludiendo a las necesidades económicas del lugar. En tanto, otros quisieran que Folkston no se diera a conocer solo por eso, y alegan que las cárceles no generan tantos empleos. Y en medio de todo esto, las condiciones insalubres del recinto ya han provocado la muerte de uno de sus internos.

Folkston, en el sur de Georgia. Foto: Archivo

Los planes ya están en marcha para ampliar un centro correccional en la ciudad: esta vez, enfocado en los extranjeros afectados por la ofensiva antimigratoria del presidente Donald Trump. “Esto representa un salvavidas económico”, declaró Glenn Hull, administrador del condado de Charlton, donde se encuentra Folkston. “No solucionará todos nuestros problemas, pero sin duda es una pieza clave del rompecabezas”, aseguró.

Se trata del Centro Correccional D. Ray James, en el condado de Charlton, que junto con su ampliación pasará a formar parte del Centro de Procesamiento del ICE de Folkston, en virtud de un contrato de 47 millones de dólares. El centro, que pasará de 1.100 a 3.000 camas de capacidad, generaría unos 400 empleos en la zona. Además, la ciudad de Folkston recibirá 600 mil dólares anuales en ingresos por los servicios de agua y alcantarillado que se prestan al centro.

Esta inversión forma parte de un movimiento nacional del gobierno de Trump para tener más cárceles y centros de detención. El presupuesto del republicano, aprobado por la mayoría en el Congreso, incluye 45 mil millones de dólares para construir nuevos centros de detención de inmigrantes, lo que supone un aumento anual del 265%.

El hospital de Folkston, cerrado en 2013 por problemas de financiamiento. Foto: Archivo

La agencia privada que mantiene el actual centro correccional, Geo Group, ha sido objeto de críticas por las condiciones en que ha mantenido el recinto de Folkston. Desde presos en huelgas de hambre trasladados a confinamiento solitario, la negación de acceso a capillas a católicos y musulmanes, los informes que han hecho los inspectores federales sobre la cárcel también dan cuenta de un personal médico que actúa “más allá de los límites seguros”.

Las operaciones deficientes resultaron fatales para Jaspal Singh, ciudadano indio que pasó nueve meses en Folkston tras ingresar al país ilegalmente. En abril de 2024, Singh, de 57 años, sufrió un dolor en el pecho y finalmente falleció cuando un médico retrasó su tratamiento. La atención de salud del centro “se desvió más allá de los límites seguros y contribuyó directamente a su muerte”, constata la revisión de su fallecimiento realizada por el ICE.

Sin embargo, en lugar de imponer multas o sanciones significativas en respuesta a las infracciones, el ICE otorgó el mes pasado a Geo Group un nuevo contrato. Un análisis de contratos federales e informes de inspección obtenido por The Current muestra que el personal ignoraba sistemáticamente las normas federales de seguridad y penitenciarias, y mantenía a los detenidos en el centro en condiciones insalubres y peligrosas que ponían en peligro su salud.

La policía de Seguridad Nacional se prepara para transportar a inmigrantes detenidos en las oficinas de un contratista de Seguridad Nacional, el 4 de junio de 2025, en Chicago, Illinois. Foto: Archivo SCOTT OLSON

En tanto, la ciudad se pregunta si quiere o no ser hogar del centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos, volviéndose, de cierto modo, un símbolo de la persecución que viene llevando a cabo Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Con sus menos de cinco mil habitantes, la historia de Folkston hoy es la de una decadencia económica que ha llevado a un tercio de sus residentes a vivir bajo la línea de la pobreza, cuando en el país el promedio está en el 14%. Un artículo del Financial Times retrata la localidad, que en los años 50 tuvo su momento de prosperidad alrededor de la industria maderera.

Como símbolo de la decadencia, el único hospital de la ciudad, el Charlton Memorial, fue cerrado por dificultades de financiamiento y hoy es una ruina abandonada.

El Centro Correccional de Folkston. Foto: Archivo ICE

Se supone que parte el dinero que recibirá la ciudad irá a comunidades rurales en dificultades. Con la ampliación se crearán unos 400 nuevos empleos. “Esto genera empleo, por lo que la gente está entusiasmada”, declaró Buddy Carter, congresista que representa a esta zona de Georgia y jugó un papel fundamental en la consecución del acuerdo. “Se necesitará personal de mantenimiento, guardias, personal de limpieza; se necesitará todo lo necesario para mantener una instalación de ese tamaño”, dijo.

Pero a otros les preocupa el impacto en la reputación que Folkston está a punto de sufrir. “No puedo aceptar la idea de que lo que más nos distinguirá sea tener el centro de detención de ICE más grande del país”, declaró Antwon Nixon, pastor y activista local. “¿Quién quiere ser conocido por eso?”, agregó.

Otros críticos locales afirman que es poco probable que el condado de Charlton reciba gran parte de las ganancias producidas por la cárcel. “El dinero beneficia a los accionistas de Geo Group, no a las comunidades locales”, declaró Marty Rosenbluth, abogado de inmigración que representa a detenidos en Folkston. La creación de empleo local es mínima, añadió, porque “el verdadero trabajo para mantener estas prisiones en funcionamiento lo hacen los propios detenidos”.

Más sobre:ICECentro de detención de migrantesGeorgiaFolkstonInmigraciónTrumpMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores

Estudio revela que han aumentado ataques de Rusia a Ucrania desde que Trump volvió al poder

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños
Chile

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Todos contra Kast? Kaiser sube el tono por segunda vuelta de 2021 y Matthei insiste en distanciarse de republicanos

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores
Negocios

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina
Tendencias

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

“Podría morir hoy”: el turista español que probó el completo chileno y quedó fascinado

Cómo China está luchando contra un virus transmitido por un mosquito

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026
El Deportivo

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026

“No corresponde”: Aníbal Mosa revela conversación con Jorge Almirón por sus constantes expulsiones

Mito Pereira se aferra a la permanencia en el LIV Golf: “Mi confianza está mejor que antes”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado
Mundo

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Estudio revela que han aumentado ataques de Rusia a Ucrania desde que Trump volvió al poder

Folkston, la ciudad que tendrá el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?