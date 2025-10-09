Gazatíes e israelíes celebran la firma de la primera fase del acuerdo de paz

Tanto palestinos como israelíes celebraron el acuerdo entre Hamas e Israel. Los primeros esperando con cautela que se ponga definitivamente fin al ataque de Israel al enclave y los segundos ansiando la liberación de todos los cautivos retenidos en Gaza.

Lo primeros en conocer la noticia y celebrar fueron los residentes de la ciudad de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, quienes salieron a sus calles para dar muestra de la alegría y la expectación que surge tras firma de la primera fase del acuerdo de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estos son momentos que se consideran históricos, largamente esperados por los ciudadanos palestinos después de dos años de asesinatos y genocidio cometidos con arrogancia contra el pueblo palestino”, dijo Khaled Shaat, residente de la localidad, según informó agencia de noticias Reuters.

The moment of announcing the ceasefire agreement at Nasser Hospital in Khan Younis pic.twitter.com/FrvtycEfeY — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) October 9, 2025

El residente de Khan Younis, Wael Radwan, le atribuyó el acuerdo al presidente Trump y agradeció a “cualquiera que haya contribuido, aunque sea verbalmente, a detener la guerra y el derramamiento de sangre”, en medio de la multitud se reunió cerca del Hospital Nasser.

Otro de los vecinos palestinos, Abdul Majeed Abd Rabbo, afirmó que “toda la Franja de Gaza está contenta” con el anuncio, añadiendo que “todo el pueblo árabe, todo el mundo, está contento con el alto el fuego y el fin del derramamiento de sangre”.

En tanto, en Israel, la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv fue el lugar donde unas 200 personas se reunieron para celebrar el acuerdo que permitirá la liberación de todos los cautivos retenidos en Gaza.

Entre ellas, antiguos rehenes que fueron retenidos por Hamas y liberados como parte de acuerdos de alto el fuego anteriores, como Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Eliya Cohen y Romi Gonen.

🚨 | Imágenes históricas: en Tel Aviv, familiares de rehenes israelíes secuestrados por Hamás, celebran el acuerdo de paz entre Israel y Palestina; Trump anunció que los secuestrados serán liberados el lunes. pic.twitter.com/hWmJOt2uYq — Guillo (@codiguillos) October 9, 2025

También estaban en el lugar las familias de algunos de los prisioneros que aún se encuentran en poder del grupo islámico, entre ellos Menashe Harrush, tío del rehén Elkana Bohbot, y Einav Zangauker, madre de Matan Zangauker.

“Estoy aquí para ver, por fin, a las familias de los rehenes felices y sonrientes. ¿Quién puede dormir? Nuestros corazones están llenos de alegría; ni siquiera sé cómo contenerla”, declaró Hillel Mayer a CNN Internacional, mientras a su alrededor se entonaban cánticos y algunos ondeaban la bandera de Estados Unidos.