Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo

El ministro de Gobierno de Bolivia, Roberto Ríos Sanjinés, alertó este sábado que sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales, quien está inhabilitado para presentarse a los comicios, podrían entorpecer el proceso electoral en el que este domingo los ciudadanos bolivianos buscarán al sucesor del actual presidente, Luis Arce.

“Queremos alertar sobre nuevamente estos anuncios de convulsión y de obstaculizar el desarrollo normal del proceso electoral en nuestro país, confirmados también por reportes de inteligencia de nuestra policía boliviana. Estos actos tienden a obedecer a sectores identificados al señor Evo Morales”, sostuvo Ríos en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Entre otras advertencias, puso el foco en la población del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente, donde ya se produjeron protestas y enfrentamientos con la policía hace varias semanas, a la que pidió “no dejarse llevar por llamados a la confrontación”.

“No podemos permitir que estas personas atenten contra la democracia y contra el derecho político de elegir libremente a nuestras autoridades. Debemos escuchar con cautela las declaraciones de Evo Morales y su dirigencia, cuya estrategia ha sido históricamente generar caos para sacar ventaja política”, afirmó.

El ministro pidió a la comunidad internacional que se mantenga atenta a cualquier intento de desestabilización durante la jornada, aunque aseguró que, a pesar de estas amenazas, las fuerzas de seguridad se están encargando de que la votación transcurra con total normalidad.

“Se decía que no se permitiría la campaña en el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, candidatos de diversos partidos han llegado, han hecho reuniones y campaña. Eso demuestra nuestro compromiso de garantizar una transición democrática y pacífica”, aseguró el político boliviano.

El gobierno de Bolivia ya informó de casi 1.250 detenciones en las horas previas al comienzo de los comicios. Entre las infracciones cometidas destacan el consumo y venta de alcohol, reuniones públicas no autorizadas o circular con vehículos sin permiso especial.