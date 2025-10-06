Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

El gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), denunció este lunes que al menos 106 personas han muerto tras una nueva ola de bombardeos israelíes que se registraron desde la madrugada en distintos puntos del enclave palestino.

Según la oficina de prensa del gobierno gazatí, Israel realizó más de 143 ataques aéreos y de artillería contra “zonas densamente pobladas por civiles y desplazados”, dejando un alto número de víctimas, entre ellas mujeres y niños. Solo en la ciudad de Gaza se contabilizan 65 fallecidos, de acuerdo con el balance oficial.

“La ocupación israelí continúa su genocidio a pesar de los llamados a detener los bombardeos del presidente Donald Trump y de la respuesta positiva a la propuesta”, señaló el comunicado del gobierno local.

Las autoridades gazatíes responsabilizaron “plenamente” a Israel por los ataques y pidieron al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional adoptar “medidas serias, eficaces y urgentes” para detener la ofensiva militar.

Los ataques ocurren en una jornada en que comenzaron las conversaciones indirectas entre Hamas, Israel y Estados Unidos, en Egipto, sobre la propuesta presentada por Donald Trump para un final de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y la liberación del resto de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.