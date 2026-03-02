Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán

Tras la muerte del ayatola Ali Jamenei, los videos de las celebraciones en las calles de Irán no tardaron en masificarse. Con música persa, fuegos artificiales y fotos del fallecido mandatario supremo en llamas, las demostraciones de alegría compiten con las manifestaciones en contra de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. Para los analistas, la pregunta detrás de estas reacciones es si podrían escalar a un movimiento significativo.

Horas después de la muerte de quien lideró Irán por 36 años, el ayatola Jamenei, la televisión nacional iraní mostró imágenes de cientos de residentes de Teherán de luto: fotos del mandatario, pancartas de protesta contra Estados Unidos y la bandera blanca, verde y roja del país se tomaron la plaza central de la ciudad. Sin embargo, de acuerdo con expertos consultados por el medio Politico, el estado de ánimo que impera en el país es felicidad.

🚨 Iranian celebrations now taking place in the capital, Tehran. pic.twitter.com/9rJpccEcT2 — The Middle East (@A_M_R_M1) June 24, 2025

En videos que se viralizaron tras el comienzo de la operación militar “Furia Épica” de Estados Unidos e Israel, los iraníes celebran con estrépito el fallecimiento de Jamenei. Con un comienzo de año marcado por la muerte de miles de ciudadanos del país en la represión de protestas generalizadas contra el gobierno, no sorprende que la palabra “alivio” se repita entre los testimonios de los residentes de Teherán consultados por diversos medios.

Aunque servicios de monitoreo digital reportaron una caída de la conexión a internet del país -según Netblocks, el país está funcionando a un 4% de su conexión habitual a la red- alcanzaron a emanar del país testimonios de ciudadanos iraníes expresando sus sentimientos.

Consultados por BBC Persian tras el inicio de los bombardeos, un residente de Teherán expresó que “es como recibir noticias tan buenas que no sabes qué hacer”. Otro afirmó que “el mundo es un mejor lugar”. Y, respecto a la noticia de la muerte del mandatario, una mujer dijo: “ Estoy deseando empezar el primer día sin Jamenei. Creo que Oriente Medio se ha convertido en un lugar mejor ”.

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la sociedad del país a derrocar el gobierno de Irán: “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta probablemente será su única oportunidad por generaciones”. Sin embargo, analistas consultados por el medio Político afirman que, aunque el sentimiento exista, su materialización puede ser más complicada de lo que prevé la Casa Blanca.

Lo que detiene un levantamiento

Por un lado, afirmaron analistas consultados por Politico, los bombardeos aéreos no son el mejor acercamiento para derrocar un régimen. Por otro, aunque se puedan dirigir ataques focalizados contra autoridades e infraestructura específica, los ataques no restringen la capacidad de las fuerzas militares del país para reprimir las manifestaciones. En un contexto de expectativas de desabastecimiento y falta de acceso a recursos de necesidad básica, el germen de un levantamiento social disminuye .

Robert Pape, uno de los expertos citados por Politico, afirma que los bombardeos no suelen provocar que los residentes del país afectado se alíen con el país invasor en su intento por derrocar el régimen local, aunque los dirigentes afectados no sean del gusto de los ciudadanos. Esto se debe, principalmente, al acto de invadir la soberanía nacional. Y, además, otros analistas del medio afirman que la población de Irán suele ser nacionalista y reacia a las intervenciones internacionales.

El creciente número de civiles fallecidos tras el comienzo de los bombardeos en Irán también afecta el sentir colectivo del país, afirma los analistas de Político. Durante la tarde del sábado, un misil alcanzó una escuela de niñas en el sur de Irán y provocó la muerte de más de cien estudiantes, según reportó la agencia de salud estatal.

Este incidente fue condenado por la oposición estadounidense y organismos internacionales como la Unesco. Consultados por la revista Time, representantes del gobierno de Israel negaron tener conocimiento del ataque y de Estados Unidos no recibieron una respuesta satisfactoria. En tanto que una residente de Minab, la ciudad afectada, afirmó a la revista que en las proximidades de la escuela hay una base militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

En general, de acuerdo con Politico, los expertos solo están de acuerdo en que “el país se transformará” debido al daño que ha recibido el régimen desde el sábado. Al mismo tiempo, la revista concluye que “aún es pronto, y los videos celebratorios no son prueba de que se avecina un levantamiento que derroque al gobierno” .