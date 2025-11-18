BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Hamas rechaza la resolución sobre Gaza por no cumplir las demandas políticas y humanitarias de Palestina

    Hamas apuntó que el texto “intenta imponer nuevas realidades muy alejadas” de los “legítimos derechos” del pueblo palestino.

    Por 
    Europa Press
    Imagen del 6 de noviembre de 2025 de palestinos vistos después de regresar al área destruida de Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas, ha rechazado este martes la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el llamado plan de paz del Gobierno de Estados Unidos, al considerar que no está a la altura de las demandas políticas y humanitarias del pueblo palestino.

    Hamás ha explicado que la resolución aprobada en Naciones Unidas no cubre especialmente las demandas de la Franja de Gaza y recuerda que el territorio palestino “ha sufrido durante dos largos años una brutal guerra de exterminio y crímenes sin precedentes cometidos por la ocupación terrorista” israelí.

    “La resolución impone un mecanismo de tutela internacional sobre la Franja de Gaza, que nuestro pueblo, fuerzas y facciones rechazan”, así como “un mecanismo para lograr los objetivos de la ocupación que no logró alcanzar mediante la brutal guerra de exterminio”, ha explicado Hamás en un comunicado.

    Asimismo, ha señalado que el texto “intenta imponer nuevas realidades muy alejadas” de los “legítimos derechos” del pueblo palestino, entre ellos la autodeterminación y el establecimiento de un Estado con Jerusalén como capital.

    Hamas también ha puesto de relieve que la cláusula del llamado plan de paz de Trump que incluye el desarme de la milicia palestina y el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar el territorio “elimina su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación”.

    Hamás establece que cualquier fuerza de este tipo debe estar bajo supervisión de Naciones Unidas y en constante coordinación con las autoridades palestinas, y encargarse de vigilar el alto el fuego desde las fronteras del territorio gazatí “sin que la ocupación tenga ningún papel en ello”.

    El grupo palestino ha puesto también el foco en la entrega de ayuda humanitaria ya que continúa a su juicio sometida al “chantaje” y a la “politización” de Israel, que es responsable además de una “catástrofe humanitaria sin precedentes”, que “exige la apertura urgente de los pasos fronterizos”.

    Por último, Hamás ha solicitado a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopten medidas que sí logren “justicia” para el pueblo palestino y su causa, tales como “el fin de la ocupación” y la “brutal guerra de exterminio” y la posibilidad de determinar su propio destino como Estado.

    Más sobre:HamasGazaIsraelEstados UnidosNaciones Unidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un “efecto dominó” para la región

    Autoridad Palestina pide implementar “de inmediato” la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza

    Abrazos y condolencias: La travesía por el desierto que iniciaron los diputados que dejan el Congreso

    Paulina Vodanovic (PS) afirma que el Socialismo Democrático “no ha logrado tener un contenido ni una definición política” y plantea revisión del bloque

    Presidente del PDG afirma que la tienda tomará una postura ante el balotaje: “Todas las alternativas están abiertas”

    Jeannette Jara afirma que si no existiera la ley antidíscolos ya habría suspendido su militancia en el PC

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    3.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    4.
    BancoEstado demanda a Banco Santander por transferencias interbancarias y exige $33.245 millones

    BancoEstado demanda a Banco Santander por transferencias interbancarias y exige $33.245 millones

    5.
    Millennials llegan al Senado: 6 de los 23 senadores electos tienen menos de 40 años

    Millennials llegan al Senado: 6 de los 23 senadores electos tienen menos de 40 años

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Abrazos y condolencias: La travesía por el desierto que iniciaron los diputados que dejan el Congreso

    Paulina Vodanovic (PS) afirma que el Socialismo Democrático “no ha logrado tener un contenido ni una definición política” y plantea revisión del bloque

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    Tasa de fraudes en medios de pago en Chile es tres veces más alta que previo a ley de 2020 y 6,5 veces mayor que en la UE

    Riesgo país de Chile cae luego de comicios del domingo, con el mercado atento al cambio de ciclo político

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días
    Tendencias

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Su primer éxito en un WTA 125: Fernanda Labraña se estrena con un gran triunfo en el LP Open de Colina
    El Deportivo

    Su primer éxito en un WTA 125: Fernanda Labraña se estrena con un gran triunfo en el LP Open de Colina

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia

    Fiesta en Leipzig: Alemania golea a Eslovaquia y clasifica sin sobresaltos al Mundial de 2026

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía
    Cultura y entretención

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Corea del Norte advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un “efecto dominó” para la región
    Mundo

    Corea del Norte advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un “efecto dominó” para la región

    Hamas rechaza la resolución sobre Gaza por no cumplir las demandas políticas y humanitarias de Palestina

    Autoridad Palestina pide implementar “de inmediato” la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?