Mundo

Hamas califica como una “provocación a los musulmanes” la visita de Marco Rubio al Muro de los Lamentos en Jerusalén

La milicia palestina calificó el hecho como "un ataque flagrante" al complejo de la mezquita de Al Aqsa.

Por 
Roberto Martínez
 
Europa Press
MARCO RUBIO EN X

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) condenó este domingo la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al Muro de los Lamentos en Jerusalén, calificándolo como “un ataque flagrante” al complejo de la mezquita de Al Aqsa y una “provocación a los musulmanes”.

“Que Marco Rubio y (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu realicen rituales talmúdicos en el Muro Occidental -nombre con el que se refieren al referido lugar- constituye un ataque flagrante a (la mezquita de) Al Aqsa y una provocación a los musulmanes”, afirmó el movimiento en un comunicado transmitido por el medio Filastín, vinculado al mismo.

En este sentido, Hamas subrayó que “Al Buraq (el nombre del espacio de oración rodeado por el Muro de los Lamentos) es parte integral de la Mezquita de Al Aqsa y seguirá siendo puramente islámica, por mucho que la ocupación y sus partidarios intenten cambiarla”.

Esta declaración de la milicia palestina salió a la luz después de que Rubio haya visitado el histórico lugar de Jerusalén y haya rezado junto a Netanyahu en el propio Muro de los Lamentos, tras lo cual recorrieron varios túneles en la zona acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

A este respecto, el jefe de la diplomacia estadounidense manifestó que “es un honor visitar el Muro de las Lamentos en la capital eterna de Israel, Jerusalén, con Huckabee y Netanyahu”.

Por su parte, el mandatario israelí afirmó que “la visita de Rubio es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro”.

