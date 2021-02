Hitos en la vida del caudillo riojano

Ataques a la AMIA y embajada israelí

Bajo el gobierno de Menem se produjeron dos terribles atentados contra entidades judías en Buenos Aires que dejaron más de un centenar de muertos.

El primero de estos ataques se produjo el 17 de marzo de 1992 y tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina. Un suicida estrelló un furgón Ford F-100 cargado con explosivos contra la sede diplomática, dejando un saldo de 22 muertos y 242 heridos.

Dos años después, el 18 de julio de 1994, un auto bomba estalló frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la organización mutual judía más importante del país. El atentado tuvo como resultado la muerte de 85 personas, además de 300 heridos.

El 28 de febrero de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel, declararon la absolución de Menem respecto a la acusación de haber encubierto la llamada “conexión local” del atentado a la AMIA.

La polémica muerte de Menem Jr.

“Hace 23 años llevo una herida irreparable. Sólo Dios sabe lo que fue seguir sin tu presencia y sólo él me da las fuerzas para continuar. Te llevo en mi corazón hijo”. Ese fue el emotivo mensaje que Menem efectuó en 2018 a su fallecido hijo, Carlos Menem Jr.

“Carlitos” murió el 15 de marzo de 1995, a los 26 años de edad, cuando el helicóptero Bell 206 Jet Ranger que piloteaba junto a su amigo Silvio Oltra rumbo a Rosario se precipitó a tierra. Los peritos determinaron que el aparato cayó al embestir cables de alta tensión, pero su madre, Zulema Yoma, insistió siempre en que su hijo había sido atacado por proyectiles.

En junio de 2017, la Justicia exhumó el cuerpo de Menem Jr. para que un equipo de peritos buscara indicios de lo que habían denunciado sus padres. No se encontraron balas ni esquirlas. Pese a ello, el exmandatario, que en un principio pensó que se trataba de un accidente, señaló luego que “evidentemente no fue un accidente. A mi hijo lo mataron”.

Cavallo y el plan de convertibilidad

Tras la grave crisis hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín, Menem llevó adelante desde 1990 un replanteo integral de la organización económica. Así, en 1991 se decretó el plan de convertibilidad. Ideado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, establecía una relación cambiaria fija entre la moneda local y el dólar. La ley estuvo vigente hasta 2002.

Senador por su provincia natal

“Fui Presidente de la Nación, fui gobernador, ya no me quedaba otra que ser senador. Yo no puedo vivir sin la política”, dijo Menem a CNN en 2018. El 23 de octubre de 2005 el exmandatario se presentó a elecciones para senador por su provincia, La Rioja, y obtuvo la banca correspondiente a la minoría. Así, volvió a ocupar un cargo público exactamente seis años después de dejar la Presidencia. Fue reelecto en el cargo en 2011 y 2017.

Su boda con Bolocco en La Rioja

“Estoy viviendo un momento muy importante y tengo la certeza de que con Cecilia vamos a ser muy felices... Es la mujer de mi vida”. A 48 horas de su boda con Cecilia Bolocco, Carlos Menem describía así sus sentimientos hacia la animadora de televisión chilena y exmiss Universo.

Menem y Bolocco, quienes se conocieron durante una entrevista en la Casa Rosada, se casaron el 26 de mayo de 2001 en La Rioja. La ceremonia civil fue en la casa de la gobernación provincial, con 200 invitados íntimos. Doce cocineros y 20 mozos fueron los encargados de “servir un océano de bocaditos, caviar, tartaletas y pizzas saborizadas, regadas con gaseosas, vinos y champaña”, consignó entonces el diario Clarín. Después, la pareja festejó junto a 3.000 personas con locro (comida típica de la región) y vino, en el gigantesco Polideportivo Carlos Saúl Menem.

En 2003, el matrimonio tuvo a su hijo Máximo. “Me gustaría que llegue a ser Presidente de Argentina o de Chile”, dijo Menem al momento de su nacimiento. El amor de la pareja, sin embargo, no duró mucho. En 2007 ya iniciaban los trámites de divorcio.

Causa por el tráfico de armas

Entre 1991 y 1995, Menem y su ministro de Defensa, Oscar Camilión, firmaron tres decretos secretos autorizando la venta de armas de guerra fabricadas en la Fábrica de Armas de Río Tercero, a Panamá y Venezuela. Sin embargo, esas armas tenían otro destino. Finalizaron en manos de los Ejércitos de Croacia y Bosnia-Herzegovina en las Guerras Yugoslavas y por Ecuador en la Guerra del Cenepa contra Perú.

Estas ventas ilegales de armamento desataron un escándalo político. Ello, porque el Consejo de Seguridad de la ONU había impuesto en 1991 un embargo general de armas en el caso de Croacia y Bosnia-Herzegovina. Además, Argentina era uno de los garantes de la paz entre Perú y Ecuador acordada en el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Se cree que la explosión de los depósitos de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en 1995 y que dejó siete muertos, no fue un accidente, sino que buscaba ocultar un faltante de armas.

Menem fue detenido el 7 de junio de 2001 bajo acusación de tráfico de armas a Ecuador y Croacia, quedando bajo arresto domiciliario hasta el 21 de noviembre del mismo año cuando la Corte Suprema emitió un fallo absolutorio. Sin embargo, el 13 de junio de 2013 Menem fue condenado a siete años de prisión, convirtiéndose en el primer expresidente de la democracia que recibe una pena a prisión efectiva. Con todo, el 4 de octubre de 2018 fue absuelto junto a los demás acusados debido a que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para arribar a una condena firme.