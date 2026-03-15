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    HRANA reporta más de 3.000 personas fallecidas en Irán durante los ataques de Estados Unidos e Israel

    La ONG detalló que además que durante la jornada del sábado, 21 civiles habrían fallecido en ataques.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    HRANA reporta más de 3.000 personas fallecidas en Irán durante los ataques de Estados Unidos e Israel Sha Dati

    La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán (HRANA, por su siglas en inglés) entregó este domingo un balance de las personas fallecidas en el contexto de los ataques militares de Estados Unidos e Israel en Irán desde el pasado 28 de febrero.

    Según la información manejada por la ONG con sede en Estados Unidos, los fallecidos ascenderían sobre las 3 mil personas.

    En desglose, según la HRANA, 1.319 fallecidos serían civiles, 1122 miembros de las Fuerzas Armadas y otros 599 no pudieron ser clasificados en alguna de las dos categorías anteriores.

    Por otro lado, según la organización, durante las últimas 24 horas se habrían atacado un total de 31 objetivos de diversa categoría, incluyendo zonas como el aeropuerto internacional de Shiraz o la sede de la Industria Electrónica de Irán (Sairan).

    En el mismo período de tiempo, además, se habrían reportado la muerte de 21 civiles.

    Las cifras difieren por el momento con las últimas entregadas por el Ministerio de Sanidad iraní. Según reporta Europa Press, en su último boletín, la entidad sanitaria reportó 1.200 fallecidos y más de 10.000 heridos.

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