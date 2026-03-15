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    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente

    El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones señaló que las emisoras podrían perder sus licencias si difunden “noticias falsas”, en medio de las críticas del presidente Donald Trump a la prensa.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente

    La agencia federal que regula las transmisiones en Estados Unidos lanzó una advertencia a los medios de comunicación por su cobertura de la guerra en Medio Oriente, en medio de las críticas del presidente Donald Trump contra lo que denomina “medios de noticias falsas”.

    El presidente de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, señaló que las emisoras de radio y televisión podrían enfrentar sanciones si su cobertura no cumple con el interés público.

    “La ley es clara. Los radiodifusores deben operar en beneficio del interés público y perderán sus licencias si no lo hacen”, advirtió Carr en una publicación en la red social X.

    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente

    Críticas por cobertura de la guerra

    Las declaraciones se producen en medio de la escalada del conflicto tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Desde entonces, tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han rechazado reiteradamente informaciones críticas de la prensa, calificándolas como “noticias falsas”.

    Carr reforzó ese mensaje en otra publicación, donde afirmó que las emisoras que difundan información incorrecta deberían “corregir el rumbo antes de que llegue el momento de renovar sus licencias”.

    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente. En la imagen, Pete Hegseth.

    En su mensaje, el regulador acompañó sus palabras con una captura de pantalla de una publicación de Trump en la que el mandatario criticaba la cobertura del conflicto realizada por medios como The New York Times y The Wall Street Journal.

    El presidente estadounidense acusó a esos medios y a otros “de baja estofa” de realizar una “cobertura terrible” de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

    Tensión con medios de comunicación

    Las tensiones entre el gobierno y la prensa se intensificaron esta semana después de que la cadena CNN publicara un reportaje que sugería que Washington habría subestimado la capacidad de Irán para afectar el tráfico mundial de petróleo en el estrecho de Ormuz.

    Tras la publicación, tanto el Pentágono como la Casa Blanca criticaron duramente a la cadena.

    No es la primera vez que Carr amenaza con sanciones a medios de comunicación. El año pasado advirtió con retirar la licencia de emisión a la cadena ABC tras comentarios realizados por el presentador Jimmy Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

    En ese momento, ABC retiró brevemente el programa de Kimmel, decisión que generó críticas y una ola de indignación pública antes de que el espacio volviera a emitirse.

    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente. En la imagen, Jimmy Kimmel y Donald Trump.
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