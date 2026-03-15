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    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra

    En una extensa entrevista telefónica, el presidente estadounidense también habló sobre el control del estrecho de Ormuz, el impacto del conflicto en el precio del petróleo y lanzó críticas al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski.

    Por 
    Roberto Martínez
    Donald Trump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que por ahora no está dispuesto a firmar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, pese a que Teherán habría mostrado disposición a negociar, argumentando que las condiciones actuales aún no cumplen con las exigencias de Washington.

    Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista telefónica de casi 30 minutos con la cadena NBC News, en la que el mandatario abordó diversos temas relacionados con el conflicto en Medio Oriente, el alza del petróleo y la situación internacional.

    “Irán quiere hacer un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque los términos todavía no son lo suficientemente buenos”, sostuvo Trump. No obstante, evitó detallar cuáles serían las condiciones específicas para aceptar una negociación.

    Condiciones para un eventual acuerdo

    Consultado sobre qué debería incluir un eventual pacto para terminar la guerra, el mandatario estadounidense se limitó a señalar que los términos deberán ser “muy sólidos”.

    “No quiero decirte cuáles son”, respondió al ser interrogado sobre los detalles.

    Sin embargo, reconoció que una de las exigencias clave sería que Irán abandone completamente cualquier ambición nuclear.

    Las declaraciones de Trump surgen después de que la agencia Reuters informara que la Casa Blanca habría descartado recientemente varios intentos diplomáticos para impulsar conversaciones destinadas a poner fin al conflicto.

    El conflicto comenzó a fines de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra territorio iraní, lo que provocó represalias de Teherán contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

    Desde entonces, el enfrentamiento ha provocado la muerte de 13 militares estadounidenses, incluidos seis miembros de la tripulación de un avión de reabastecimiento que se estrelló el viernes en Irak.

    Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses han debilitado significativamente las capacidades militares iraníes.

    “Hemos eliminado la mayoría de sus misiles, la mayoría de sus drones y gran parte de su capacidad de fabricación”, afirmó, agregando que en pocos días esas capacidades podrían quedar “totalmente devastadas”.

    También confirmó ataques contra la estratégica isla de Kharg, principal terminal petrolera iraní, señalando que fue “totalmente demolida”, aunque aseguró que la infraestructura energética principal no fue destruida para evitar consecuencias económicas globales.

    Asegurar el estrecho de Ormuz

    Otro de los puntos abordados en la entrevista fue la seguridad del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

    Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

    Al respecto, Trump señaló que su gobierno está trabajando con varios países para mantener abierta y segura esta vía estratégica, ante las amenazas de Irán de bloquearla.

    “Numerosos países afectados por la intimidación de Irán se han comprometido a ayudar”, indicó, aunque evitó revelar cuáles participarían en la operación.

    En un mensaje publicado en la red social Truth Social, el mandatario mencionó que países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido podrían enviar buques de guerra para mantener la ruta abierta.

    Dudas sobre el líder supremo iraní

    De igual modo, el jefe de Estado norteamericano puso en duda la situación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, fallecido en los primeros ataques del conflicto.

    “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora nadie ha podido mostrarlo”, afirmó Trump.

    Según el mandatario, si el líder iraní sigue con vida debería “hacer algo muy inteligente por su país, y eso sería rendirse”.

    Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sostuvo previamente que Mojtaba Jamenei habría resultado herido y posiblemente desfigurado.

    Trump también señaló que le sorprendió que Irán respondiera atacando a otros países de la región. Según indicó, aliados estadounidenses como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita han sido blanco de drones iraníes.

    Teherán ha lanzado drones contra varios países del Golfo, incluidos también Baréin y Kuwait, apuntando a infraestructura petrolera y centros logísticos. Uno de los incidentes más recientes ocurrió en Bagdad, donde un ataque iraní impactó un helipuerto dentro del complejo de la embajada estadounidense.

    Críticas a Zelenski y postura sobre Rusia

    En el plano internacional, Trump también dirigió críticas al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien calificó como más difícil para negociar que el presidente ruso Vladímir Putin.

    Zelenski y Trump

    “Zelenski es mucho más difícil para llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario.

    Las declaraciones ocurren después de que Washington flexibilizara algunas sanciones sobre el petróleo ruso con el objetivo de contener el alza global del crudo.

    En ese tenor, Trump también indicó que Rusia “quizás” esté compartiendo información con Irán sobre la ubicación de fuerzas estadounidenses, aunque evitó confirmar si existen pruebas concretas.

    Pese a ello, aseguró que Estados Unidos también comparte información con Ucrania mientras intenta impulsar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteDonald TrumpEE.UU.IránEstrecho de OrmuzVolodímir ZelenskiUcraniaRusiaMundo

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