Incendio en una discoteca de la India deja 23 muertos

Al menos 20 personas fallecieron a causa de un incendio que se desató alrededor de la medianoche en India tras una explosión, cuyas causas aún se desconocen, en una discoteca de Arpora, en el estado de Goa -oeste del país-, según informaron las autoridades locales este sábado.

“Hoy es un día muy doloroso para todos en Goa. Un grave incendio en Arpora cobró las vidas de 23 personas. Estoy profundamente afligido y ofrezco mis más sinceras condolencias a todas las familias en duelo en este momento de pérdida inimaginable”, expresó el jefe de gobierno regional, Pramod Sawant, en un mensaje en la red social X.

Tras visitar el lugar del incidente, Sawant ordenó la puesta en marcha de una investigación exhaustiva sobre lo sucedido para dilucidar “la causa exacta del incendio” y comprobar “si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción”.

“Los responsables se enfrentarán a las medidas más rigurosas que establece la ley; cualquier negligencia será sancionada con firmeza”, aseguró.

#BreakingNews | 23 Dead in Goa Club Explosion; Police Say Most Victims Were Staff; Goa Chief Minister Pramod Sawant arrives at the spot



CNN-News18's Vivek Gupta shares more details#GoaFire #NorthGoaTragedy #NightclubFire #GoaNews| @shreyasharma_SS pic.twitter.com/35Fsc2uYtR — News18 (@CNNnews18) December 7, 2025

Las víctimas son tres mujeres y 20 hombres, algunos de ellos turistas, aunque la mayoría eran empleados del que se encontraban en el sótano del local en el que se produjo la explosión, de acuerdo con declaraciones del diputado del BJP (Partido Popular Indio), Michael Lobo, recopiladas por el diario Times of India.

Como detalló Sawant, tres de los fallecidos murieron por quemaduras, mientras que los restantes perdieron la vida por la inhalación de humo.

La policía local ya recuperó todos los cuerpos e inició las pesquisas para determinar el origen del fuego.

El diputado Lobo calificó el siniestro como “muy preocupante” y subrayó que “se ha vuelto imprescindible realizar una revisión de seguridad en todos los clubes de Goa”, lamentando que este incendio generase una seria preocupación en un destino que siempre ha sido considerado seguro para los visitantes.

Goa, una antigua colonia portuguesa, es uno de los destinos más visitados de India gracias a su ubicación en la costa del mar Arábigo, en especial entre noviembre y febrero.

Cada año recibe a miles de viajeros que son atraídos por sus playas, su clima tropical y su oferta de diversión, que incluye conciertos, fiestas y eventos en centros nocturnos de localidades como Calangute, Baga y Arpora.