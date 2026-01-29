Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

Una mujer de 41 años comparte su experiencia de violencia sexual y desplazamiento con el personal de MSF en la oficina de la organización. Foto: MSF

“En Haití, mujeres y niñas enfrentan una realidad terrible en medio de una crisis humanitaria marcada por violencia y desplazamiento generalizado. Conforme grupos armados batallan con fuerzas gubernamentales para controlar territorios clave e infraestructura, están atacando a las mujeres y niñas de maneras cada vez más brutales”.

Esa es la radiografía que Médicos Sin Fronteras (MSF) hace en un informe publicado el miércoles, donde advierte que la violencia sexual y de género (VSG) ha aumentado en la capital de Haití desde 2021 y se está utilizando sistemáticamente para aterrorizar a la población, impactando desproporcionadamente a mujeres y niñas. “Esta crisis ocurre a la vez que las infraestructuras, los servicios públicos y las condiciones de vida se han deteriorado drásticamente en medio de violencia e inseguridad generalizadas”, añade.

El informe de MSF, “Violencia sexual y de género en Puerto Príncipe, Haití”, se basa en 10 años de datos médicos y testimonios recopilados en la clínica Pran Men’m de la organización. Desde que la ONG abrió la clínica en 2015, ha proporcionado atención médica y psicosocial integral a casi 17.000 personas, de las cuales el 98% son mujeres y niñas.

Migrantes haitianos deportados desde Estados Unidos descienden de un autobús en un aeropuerto, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de septiembre de 2021. Foto: Xinhua/Richard Pierrin [e]Richard Pierrin

“El número de sobrevivientes de violencia sexual y de género que reciben atención en la clínica casi se ha triplicado, pasando de una media de 95 ingresos al mes en 2021 a más de 250 en 2025”, afirma Diana Manilla Arroyo, jefa de misión de MSF en Haití. “Esto muestra cómo la explosión de violencia en Haití en los últimos años ha tenido un impacto directo en los cuerpos de las mujeres y niñas en Puerto Príncipe”.

El informe muestra que mujeres y niñas de todas las edades están siendo objetivo de esta violencia y que un número creciente de sobrevivientes son desplazadas de sus hogares, exponiéndolas a más violencia. Casi una quinta parte de las sobrevivientes atendidas en Pran Men’m han sufrido múltiples incidentes de VSG.

También hubo un aumento impactante en la brutalidad de la violencia. Entre las sobrevivientes que han recibido atención en Pran Men’m desde 2022, el 57% reportó haber sido agredidas por miembros de grupos armados, a menudo en el contexto de agresiones grupales cometidas por múltiples agresores. Más de 100 pacientes reportaron haber sido agredidas por 10 o más agresores a la vez.

“Me pegaron y me rompieron los dientes...”, contó una sobreviviente de 53 años citada en el informe. “Tres jóvenes que podrían ser mis hijos... Cuando me negué a acostarme con ellos, me pegaron y me caí. Mientras forcejeaba, me golpearon en la espalda; todavía siento el dolor meses después. Después de violarme, también violaron a mi hija... y luego golpearon a mi esposo. [Mi hija] no quería ir al hospital... No quería que la descubrieran o la estigmatizaran”, detalló.

“Al salir, noté que la calle estaba un poco oscura… Escuché a alguien decir: ‘¿A dónde vas?’. De repente, la persona… me empujó, caí de rodillas, me lastimé y terminé en el suelo. Por la fuerza, tres personas me violaron”, relató otra mujer de 51 años.

Las sobrevivientes también enfrentan cada vez más barreras para acceder a tratamiento, lo que puede llevar a consecuencias médicas significativas. Desde 2022, solo un tercio de las personas sobrevivientes buscando atención en Pran Men’m llegaron a la clínica dentro de los tres días después de ser atacadas y solo el 41% llegó tras haber pasado cinco días. El 67% de las personas sobrevivientes perdió la oportunidad de prevenir la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el 49% no pudo prevenir un embarazo no deseado. Estos retrasos se dan por múltiples factores, incluyendo el miedo, estigma, obstáculos financieros, inseguridad y limitado acceso a la información.

Haití atraviesa una grave crisis humanitaria impulsada por la inestabilidad política, la violencia y la inseguridad. Si bien el país ha enfrentado crisis humanitarias en el pasado -algunas como consecuencia de desastres de origen natural-, la crisis actual se agudizó significativamente en 2018 como respuesta a una serie de choques interdependientes, incluyendo la inflación de los precios del combustible, los cierres y confinamientos impuestos por el gobierno y protestas que a menudo derivaron en violencia. La situación se deterioró aún más en julio de 2021 tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, lo que provocó un aumento en la actividad de los numerosos grupos armados del país.

Desde 2022, estos grupos armados han intensificado sus operaciones, participando en violentos enfrentamientos entre sí y contra las fuerzas estatales para expandir su control territorial, particularmente en Puerto Príncipe. En febrero de 2024, facciones rivales formaron la alianza Viv Ansanm, uniendo a grupos armados contra el gobierno y consolidando su dominio sobre la mayor parte de la ciudad, zonas de los departamentos vecinos y las rutas de transporte entre Puerto Príncipe y el resto del país. A fecha de julio de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indicó que su control se extiende a más del 90% de Puerto Príncipe.

Violencia en Haití. Foto: Europa Press

La escalada de violencia e inseguridad ha interrumpido gravemente el acceso a la atención médica. En todo Puerto Príncipe, las instalaciones médicas sufren una escasez crítica de suministros, medicamentos y personal, y con frecuencia son abandonadas o destruidas. En las zonas fuera del control gubernamental, tanto los actores estatales como los humanitarios enfrentan barreras significativas para llegar a las poblaciones afectadas y brindar servicios de salud. Estos factores combinados están degradando el sistema médico de la ciudad. La última actualización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 2025 indica que el 63% de los centros públicos de atención hospitalaria en Puerto Príncipe están cerrados, destruidos u operan parcialmente.

El contexto de violencia e inseguridad también ha provocado desplazamientos masivos en todo Haití. Según la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), a septiembre de 2025, más de 1,4 millones de personas (el 12% de la población del país) eran desplazadas internas, lo que representa un aumento del 810% desde finales de 2022. El 21% de la población desplazada se concentra en Puerto Príncipe; de esta cifra, dos tercios residen en 97 asentamientos espontáneos distribuidos por toda la ciudad, ubicados en escuelas, iglesias, calles, plazas públicas, terrenos baldíos y otros espacios. Estos sitios se caracterizan por el hacinamiento, condiciones insalubres y de pobreza, así como por un mayor riesgo de enfermedades y violencia.

Miembros de las Fuerzas Armadas de Haití patrullan, mientras la gente huye de sus hogares tras la violencia de pandillas armadas, en el suburbio de Poste Marchand, en Puerto Príncipe, el 9 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Ralph Tedy Erol

Con este informe, MSF pide una acción urgente y coordinada por parte de las autoridades haitianas, proveedores de servicios, donantes, agencias de las Naciones Unidas y actores de seguridad a favor de una respuesta centrada en las sobrevivientes y en su recuperación a largo plazo.

“Pedimos un acceso ampliado a una atención médica y psicosocial integral de forma gratuita, lo cual solo puede lograrse mediante un aumento sostenible de la financiación para los servicios de apoyo”, aseveró Manilla Arroyo. “Igualmente importante, pedimos un reconocimiento inequívoco de la naturaleza generalizada de la violencia sexual y su uso deliberado por grupos armados como herramienta para controlar y subyugar a mujeres y niñas. Estos son los desafíos que deben abordarse para empoderar a las sobrevivientes y recuperar el control de sus cuerpos y de sus vidas”.