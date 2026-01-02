SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    “Suponemos que el incendio se originó por bengalas pegadas a botellas de champán. Desde allí, el techo se incendió”, afirmó Béatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Fuerzas de seguridad trabajan en la escena de un incendio en un bar en el centro de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, el 1 de enero de 2026. Foto: Xinhua/Lian Yi Lian Yi

    Investigadores suizos declararon el viernes que creen que las bengalas encendidas sobre botellas de champán provocaron el incendio fatal en una estación de esquí al acercarse demasiado al techo de un bar abarrotado, según informó The Associated Press.

    Cuarenta personas murieron y otras 119 resultaron heridas en el incendio que arrasó el concurrido bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana mientras los asistentes celebraban el Año Nuevo, informaron las autoridades.

    “Suponemos que el incendio se originó por bengalas pegadas a botellas de champán. Desde allí, el techo se incendió”, afirmó Béatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais.

    Fuerzas de seguridad acordonan la escena de un incendio en un bar en el centro de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, el 1 de enero de 2026. Foto: Xinhua/Lian Yi Lian Yi

    Los dueños del bar Le Constellation ya han sido interrogados, según adelantó Pilloud. Las autoridades han señalado que están investigando una serie de reformas que se hicieron en el local donde sucedió el incendio y los materiales utilizados en ellas, así como si pudieron haber acelerado la propagación de las llamas.

    La Fiscalía ha dicho que indaga también sobre las salidas de emergencia, los extintores y la ocupación del bar. Aún no han presentado cargos penales. Pilloud dijo que en función de cómo se desarrolle la investigación es posible que se abra una causa por homicidio por negligencia.

    Entre la multitud se encontraba Axel Clavier, un joven parisino de 16 años, quien dijo que sintió que se asfixiaba dentro del bar, donde momentos antes había estado celebrando el Año Nuevo con amigos y decenas de personas más.

    El adolescente escapó del incendio, que se desató la madrugada del jueves, forzando una ventana con una mesa. Sin embargo, otros 40 asistentes a la fiesta murieron, incluido un amigo de Clavier, víctimas de una de las peores tragedias en la historia de Suiza.

    Clavier afirmó no haber visto el incendio, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champán y bengalas encendidas.

    Dos mujeres declararon a la emisora ​​francesa BFMTV que estaban dentro cuando vieron a un camarero cargando a una camarera sobre sus hombros mientras ella sostenía una vela encendida dentro de una botella. Las llamas se propagaron, derrumbando el techo de madera, según informaron a la emisora.

    Una de las mujeres describió una multitud que se amontonó mientras la gente intentaba escapar frenéticamente de una discoteca en un sótano subiendo un tramo de escaleras y atravesando una puerta estrecha.

    Otro testigo que habló con BFMTV describió a gente rompiendo ventanas para escapar del incendio, algunos gravemente heridos, y padres presas del pánico corriendo al lugar en autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro.

    En la última comparecencia, la Policía local ha dado avances del proceso de identificación de las víctimas y ha informado de que 71 de los heridos son de Suiza, 14 de Francia, 11 de Italia y cuatro de Serbia. Un bosnio, un belga, un polaco y un portugués están también entre los afectados. Hay aún 14 personas lesionadas cuya nacionalidad se desconoce, de acuerdo con las cifras más actualizadas. Las autoridades han dado a conocer que 50 pacientes con quemaduras graves han sido trasladados fuera de Suiza para ser atendidos.

    Más sobre:SuizaincendiobarAlpesLe ConstellationCrans-MontanaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas
    Chile

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir