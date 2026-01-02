Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

Fuerzas de seguridad trabajan en la escena de un incendio en un bar en el centro de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, el 1 de enero de 2026. Foto: Xinhua/Lian Yi

Investigadores suizos declararon el viernes que creen que las bengalas encendidas sobre botellas de champán provocaron el incendio fatal en una estación de esquí al acercarse demasiado al techo de un bar abarrotado, según informó The Associated Press.

Cuarenta personas murieron y otras 119 resultaron heridas en el incendio que arrasó el concurrido bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana mientras los asistentes celebraban el Año Nuevo, informaron las autoridades.

“Suponemos que el incendio se originó por bengalas pegadas a botellas de champán. Desde allí, el techo se incendió”, afirmó Béatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais.

Los dueños del bar Le Constellation ya han sido interrogados, según adelantó Pilloud. Las autoridades han señalado que están investigando una serie de reformas que se hicieron en el local donde sucedió el incendio y los materiales utilizados en ellas, así como si pudieron haber acelerado la propagación de las llamas.

La Fiscalía ha dicho que indaga también sobre las salidas de emergencia, los extintores y la ocupación del bar. Aún no han presentado cargos penales. Pilloud dijo que en función de cómo se desarrolle la investigación es posible que se abra una causa por homicidio por negligencia.

Entre la multitud se encontraba Axel Clavier, un joven parisino de 16 años, quien dijo que sintió que se asfixiaba dentro del bar, donde momentos antes había estado celebrando el Año Nuevo con amigos y decenas de personas más.

El adolescente escapó del incendio, que se desató la madrugada del jueves, forzando una ventana con una mesa. Sin embargo, otros 40 asistentes a la fiesta murieron, incluido un amigo de Clavier, víctimas de una de las peores tragedias en la historia de Suiza.

Clavier afirmó no haber visto el incendio, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champán y bengalas encendidas.

Dos mujeres declararon a la emisora ​​francesa BFMTV que estaban dentro cuando vieron a un camarero cargando a una camarera sobre sus hombros mientras ella sostenía una vela encendida dentro de una botella. Las llamas se propagaron, derrumbando el techo de madera, según informaron a la emisora.

Una de las mujeres describió una multitud que se amontonó mientras la gente intentaba escapar frenéticamente de una discoteca en un sótano subiendo un tramo de escaleras y atravesando una puerta estrecha.

Otro testigo que habló con BFMTV describió a gente rompiendo ventanas para escapar del incendio, algunos gravemente heridos, y padres presas del pánico corriendo al lugar en autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro.

En la última comparecencia, la Policía local ha dado avances del proceso de identificación de las víctimas y ha informado de que 71 de los heridos son de Suiza, 14 de Francia, 11 de Italia y cuatro de Serbia. Un bosnio, un belga, un polaco y un portugués están también entre los afectados. Hay aún 14 personas lesionadas cuya nacionalidad se desconoce, de acuerdo con las cifras más actualizadas. Las autoridades han dado a conocer que 50 pacientes con quemaduras graves han sido trasladados fuera de Suiza para ser atendidos.