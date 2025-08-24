SUSCRÍBETE
Mundo

Investigan caso de corrupción en agencia de discapacidad en Argentina que vincularían a Karina Milei

El caso estalló tras la difusión de supuestos audios atribuidos al extitular de la entidad, Diego Spagnuolo — en los que se alude a sobornos.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz

La justicia argentina ordenó este viernes 16 allanamientos en el marco de una investigación por un presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del mandatario Javier Milei.

El caso estalló tras la difusión de supuestos audios atribuidos al extitular de la entidad, Diego Spagnuolo —removido el jueves de su cargo—, en los que se alude a sobornos y se nombran a Karina Milei y al subsecretario de Gestión, Eduardo Menem.

“Están choreando (robando), te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”, se escucha en uno de los registros difundidos por la prensa trasandina, que aun no son confirmados en su veracidad.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y coincide con un complejo momento político para el Ejecutivo. Esta semana, el Congreso dejó sin efecto un veto presidencial a una ley que declara la emergencia en Discapacidad y que asigna más recursos al sector, en un revés para Milei.

Durante los operativos, se incautaron documentos sobre licitaciones, teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos. Asimismo, según dio a conocer la prensa argentina también se incautó 266.000 dólares y7 millones de pesos argentinos en sobres.

Por ahora, no se han ordenado detenciones ni formalizado imputaciones, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario a cargo del juez federal Sebastián Casanello. De comprobarse los hechos, los implicados enfrentarían eventuales cargos por cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Hasta ahora, el gobierno de Milei no ha emitido declaraciones sobre el caso.

Más sobre:ArgentinaCoimasJavier MileiKarina Milei

