    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    "Nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores atacan deliberadamente áreas civiles", señalaron las autoridades iraníes.

    Por 
    Europa Press
    Mehr News Agency

    El Gobierno de Irán ha acusado este jueves a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” objetivos civiles para “causar el máximo sufrimiento y pérdida de vidas”, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero, en medio del proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

    “Esta agresión brutal, no provocada y absolutamente injustificada contra la República Islámica de Irán se extiende mucho más allá del campo de batalla. Resuena en los mercados globales, disparando los precios de la energía, desestabilizando las divisas y erosionando el poder adquisitivo de la gente en todo el mundo”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

    “Sin embargo, para nosotros, los iraníes, el costo es enormemente más alto: nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores atacan deliberadamente áreas civiles y cualquier lugar que consideren que infligirá el máximo sufrimiento y pérdida de vidas posibles”, ha zanjado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

    La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

