    Irán advierte a EE.UU. de responderá a un ataque “como nunca antes”

    Trump redobló este miércoles la presión contra Teherán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado Nicolás Maduro se está dirigiendo hacia Irán.

    Por 
    Europa Press
    La flota enviada a Irán está liderada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.

    Irán ha advertido este miércoles de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado “se defenderá y responderá como nunca antes”, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con el envío de una importante flota militar a la región de Medio Oriente.

    En un mensaje en redes sociales, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York ha respondido a las últimas amenazas de Trump, que ha anunciado una importante movilización naval en Medio Oriente. “Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!”, ha señalado.

    Asimismo, la delegación iraní ha recordado que las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak dejaron un balance de “7.000 vidas estadounidenses” perdidas y un “despilfarro de más de 7.000 millones de dólares”.

    Trump ha redoblado este miércoles la presión contra Teherán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque “mucho peor” que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

    “Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación”, ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que “es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones USS Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”, ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

    Según el mandatario estadounidense, “el tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto” y ha hecho referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país.

