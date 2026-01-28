Irán advierte a EE.UU. de responderá a un ataque “como nunca antes”
Trump redobló este miércoles la presión contra Teherán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado Nicolás Maduro se está dirigiendo hacia Irán.
Irán ha advertido este miércoles de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado “se defenderá y responderá como nunca antes”, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con el envío de una importante flota militar a la región de Medio Oriente.
En un mensaje en redes sociales, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York ha respondido a las últimas amenazas de Trump, que ha anunciado una importante movilización naval en Medio Oriente. “Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!”, ha señalado.
Asimismo, la delegación iraní ha recordado que las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak dejaron un balance de “7.000 vidas estadounidenses” perdidas y un “despilfarro de más de 7.000 millones de dólares”.
Trump ha redoblado este miércoles la presión contra Teherán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque “mucho peor” que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
“Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación”, ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que “es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones USS Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”, ha afirmado en un mensaje en redes sociales.
Según el mandatario estadounidense, “el tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto” y ha hecho referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país.
