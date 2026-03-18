Irán tilda de “ataque terrorista” el asesinato de Alí Lariyani en un bombardeo de Israel contra Teherán

El Gobierno de Irán ha tildado este miércoles como “ataque terrorista” el asesinato a manos de Israel del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo perpetrado el 16 de marzo en el marco de la ofensiva junto a Estados Unidos contra el país asiático, lanzada el 28 de febrero en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

El Ministerio de Exteriores iraní, que ha expresado sus condolencias por el “martirio” de Lariyani y varios de sus familiares y guardaespaldas, ha afirmado que todos ellos murieron “en un ataque terrorista y criminal perpetrado por Estados Unidos y el régimen sionista contra una zona residencial en Teherán”.

Así, ha destacado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que Lariyani “fue un filósofo comprometido, un pensador, un político patriota, un amigo fiel y leal del líder mártir de la Revolución Islámica -en referencia al ayatolá Alí Jamenei, también asesinado el 28 de febrero- y un servidor de la nación iraní”.

La cartera ha ensalzado el “papel fundamental” jugado por Lariyani en materia de “seguridad” e “intereses nacionales” de Irán, antes de subrayar que “estos actos terroristas no solo no debilitarán la férrea voluntad de la nación iraní a la hora de defender su seguridad e intereses nacionales, sino que reforzarán la cohesión nacional”.

“La sangre pura de este mártir de alto rango, al igual que la de otros mártires en el camino del honor y la independencia de Irán, garantizará el dinamismo, la autoridad y la continuidad de la gloriosa trayectoria de esta nación”, ha destacado.

Por otra parte, ha reclamado a Naciones Unidas que dé una respuesta “responsable y decisiva” a “la continua agresión militar del régimen sionista y de Estados Unidos”, al tiempo que ha alertado de que “la indiferencia ante la adicción patológica de los usurpadores que gobiernan la Palestina ocupada a los asesinatos, el terrorismo, el genocidio y los crímenes atroces llevará al mundo al borde de la inmoralidad y el caos”.

Israel anunció el martes la muerte de Lariyani y del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en bombardeos contra el país. Horas después, las autoridades iraníes confirmaron la muerte de ambos y aseguraron que responderán con nuevos ataques.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.